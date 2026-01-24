Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума

https://1prime.ru/20260124/rossiya-866858956.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864859492_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_aade6acb8fdc62c61b0dc74e282804fd.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни. В денежном выражении экспорт увеличился на четверть. При этом объемы поставок также достигли рекордных 3,1 тысячи тонн против 2,6 тысячи годом ранее. В свою очередь Грузия в прошлом году поставила на российский рынок пива на 1 миллион долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. В физическом выражении грузинский экспорт вырос в 1,8 раза, составив 854,6 тонны. На Россию приходится около 16% всех грузинских поставок пива. Чуть больше закупал Казахстан (18%), также заметный импорт был у Армении, Израиля и Азербайджана. Среди другого алкоголя, который грузинские компании экспортировали в Россию, было вино. Его было ввезено на 170,7 миллиона долларов, что на 6,5% меньше уровня годом ранее.
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни.
В денежном выражении экспорт увеличился на четверть. При этом объемы поставок также достигли рекордных 3,1 тысячи тонн против 2,6 тысячи годом ранее.
В свою очередь Грузия
в прошлом году поставила на российский рынок пива на 1 миллион долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. В физическом выражении грузинский экспорт вырос в 1,8 раза, составив 854,6 тонны.
На Россию приходится около 16% всех грузинских поставок пива. Чуть больше закупал Казахстан
(18%), также заметный импорт был у Армении
, Израиля
и Азербайджана
.
Среди другого алкоголя, который грузинские компании экспортировали в Россию, было вино. Его было ввезено на 170,7 миллиона долларов, что на 6,5% меньше уровня годом ранее.