Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума

2026-01-24T09:30+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала в Грузию пива на 2,7 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни. В денежном выражении экспорт увеличился на четверть. При этом объемы поставок также достигли рекордных 3,1 тысячи тонн против 2,6 тысячи годом ранее. В свою очередь Грузия в прошлом году поставила на российский рынок пива на 1 миллион долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. В физическом выражении грузинский экспорт вырос в 1,8 раза, составив 854,6 тонны. На Россию приходится около 16% всех грузинских поставок пива. Чуть больше закупал Казахстан (18%), также заметный импорт был у Армении, Израиля и Азербайджана. Среди другого алкоголя, который грузинские компании экспортировали в Россию, было вино. Его было ввезено на 170,7 миллиона долларов, что на 6,5% меньше уровня годом ранее.

