"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"

"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Алкогольный производитель АО "Татспиртпром" официально перешел в собственность АО "Росспиртпром", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сведения о новом единственном акционере АО "Татспиртпром" были внесены в ЕГРЮЛ 23 января 2026 года. В конце декабря 2025 года пресс-служба "Татспиртпрома" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций компании. В компании тогда отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией. АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии, Индии, Китае, Перу, Турции и Южной Корее. АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.

