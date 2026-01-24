https://1prime.ru/20260124/rosspirtprom-866867721.html
"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"
"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома" - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"
Алкогольный производитель АО "Татспиртпром" официально перешел в собственность АО "Росспиртпром", следует из данных Единого государственного реестра юридических | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T20:09+0300
2026-01-24T20:09+0300
2026-01-24T19:17+0300
экономика
бизнес
индия
белоруссия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/78901/97/789019780_0:604:2007:1733_1920x0_80_0_0_615b0e66840c665884ce404c844de0c9.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Алкогольный производитель АО "Татспиртпром" официально перешел в собственность АО "Росспиртпром", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сведения о новом единственном акционере АО "Татспиртпром" были внесены в ЕГРЮЛ 23 января 2026 года. В конце декабря 2025 года пресс-служба "Татспиртпрома" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций компании. В компании тогда отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией. АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии, Индии, Китае, Перу, Турции и Южной Корее. АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
https://1prime.ru/20260124/yakutiya-866866422.html
индия
белоруссия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78901/97/789019780_0:416:2007:1921_1920x0_80_0_0_581b4afdc1d079bade2d004855203f06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, индия, белоруссия, китай
Экономика, Бизнес, ИНДИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ
"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"
ЕГРЮЛ: "Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Алкогольный производитель АО "Татспиртпром" официально перешел в собственность АО "Росспиртпром", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Сведения о новом единственном акционере АО "Татспиртпром" были внесены в ЕГРЮЛ 23 января 2026 года.
В конце декабря 2025 года пресс-служба "Татспиртпрома" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций компании.
В компании тогда отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.
АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии
, Индии
, Китае
, Перу
, Турции
и Южной Корее
.
АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
Добыча угля в Якутии превысила 50 миллионов тонн за 2025 год