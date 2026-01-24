Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"
"Росспиртпром" официально стал владельцем "Татспиртпрома"
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Алкогольный производитель АО "Татспиртпром" официально перешел в собственность АО "Росспиртпром", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сведения о новом единственном акционере АО "Татспиртпром" были внесены в ЕГРЮЛ 23 января 2026 года. В конце декабря 2025 года пресс-служба "Татспиртпрома" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций компании. В компании тогда отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией. АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии, Индии, Китае, Перу, Турции и Южной Корее. АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанк"Сибирский ЛВЗ" начал выпуск алкоголя
"Сибирский ЛВЗ" начал выпуск алкоголя. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Титиевский
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Алкогольный производитель АО "Татспиртпром" официально перешел в собственность АО "Росспиртпром", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Сведения о новом единственном акционере АО "Татспиртпром" были внесены в ЕГРЮЛ 23 января 2026 года.
В конце декабря 2025 года пресс-служба "Татспиртпрома" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций компании.
В компании тогда отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.
АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии, Индии, Китае, Перу, Турции и Южной Корее.
АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
Заголовок открываемого материала