В Румынии оценили возможные расходы на объединение с Молдавией

КИШИНЕВ, 24 янв – ПРАЙМ. Возможное объединение Румынии с Молдавией потребовало бы совокупных расходов порядка 70–90 миллиардов евро в течение 15 лет, следует из расчётов, опубликованных в субботу румынским деловым изданием Bursa ("Биржа"). Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. "Только выравнивание доходов и социальных стандартов потребовало бы от Румынии ежегодных затрат на уровне от полутора до двух с половиной процентов её валового внутреннего продукта в течение первых пяти лет, что даёт от 26 до 44 миллиардов евро. В совокупности различные компоненты поддержки, инвестиций и выравнивания приводят к общему ориентиру расходов для Бухареста в размере 60–80 миллиардов евро за пятнадцать лет", - пишет издание. По данным авторов оценки, для расчёта взята модель ускоренной экономической интеграции без открытого военного конфликта, с горизонтом в пятнадцать лет и опорой на текущие показатели валового внутреннего продукта Румынии и Молдавии. В публикации указывается, что номинальный ВВП Румынии составляет около 350 миллиардов евро, а ВВП Молдавии – порядка 18–20 миллиардов евро. Для Молдавии эксперты закладывают дополнительные бюджетные нагрузки, связанные с модернизацией инфраструктуры, реформой административной системы и адаптацией к румынскому и европейскому законодательству. "При базовом сценарии эти затраты могут составить от 6 до 17 миллиардов евро за пятнадцать лет, с реалистичным диапазоном в 8–15 миллиардов евро", – отмечает СМИ. Авторы анализа отдельно подчёркивают, что речь не идёт о "единой цене" объединения, а о пакете разнонаправленных расходов, распределённых по годам и по уровням бюджетов. В частности, называются прямые трансферты на повышение пенсий и зарплат в Молдавии, вложения в дороги, энергетику и здравоохранение, а также затраты на унификацию налоговой и правовой систем. Отдельной строкой рассматривается ситуация в Приднестровье, которую авторы называют наиболее неопределённым элементом потенциального объединения. "В минимальном реалистичном сценарии – при юридической заморозке или временном разграничении – дополнительные административные и связанные с безопасностью расходы могут достигать 2–5 миллиарда евро", – уточняет издание. В публикации также указывается, что расчёты умышленно не включают экстремальные сценарии, такие как полномасштабный вооружённый конфликт или полная внешняя блокада, но учитывают неизбежные издержки переходного периода и социальной адаптации. В Румынии в субботу отмечают 167‑югодовщину объединения княжеств Молдова и Валахия, которое произошло 24 января 1859 года и считается ключевым этапом в создании современного румынского государства. Молдавское и Валашское княжества в середине XIX века находились в вассальной зависимости от Османской империи и одновременно в сфере влияния крупных европейских держав. В 1859 году оба княжества избрали единым правителем Александру Иона Кузу, после чего были объединены в Объединённое княжество Молдавии и Валахии, ставшее основой формирования современного румынского государства, позднее получившего название Румыния. Историческая область Бессарабия (территория между реками Прут и Днестр) в начале XIX века входила в состав Османской империи, формально числясь за Молдавским княжеством. По условиям Бухарестского мирного договора 1812 года между Российской и Османской империями Бессарабия была передана России и вошла в состав Российской империи как отдельная административная единица. Значительная часть этой исторической территории соответствует нынешней территории Молдавии за исключением ряда районов, отошедших Украине в советский период. Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

