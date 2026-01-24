https://1prime.ru/20260124/rzhd-866852705.html

РЖД рассказали о отличии беспилотного поезда от обычного

РЖД рассказали о отличии беспилотного поезда от обычного

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Беспилотный поезд отличается от обычного специальной надписью снаружи и наклейками внутри, сообщили РИА Новости в РЖД. Комапния запустила первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). "На данном этапе беспилотный поезд обозначен надписью на подвижном составе "Управляется автоматически", а также наклейками в каждом вагоне с указанием "Робот + машинист", - ответили в РЖД на соответствующий вопрос. Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости ранее в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году. Беспилотные поезда внедряются поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах.

