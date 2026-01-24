Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД могут ввести знаки для обозначения беспилотных поездов
РЖД могут ввести знаки для обозначения беспилотных поездов
РЖД могут ввести знаки для обозначения беспилотных поездов - 24.01.2026, ПРАЙМ
РЖД могут ввести знаки для обозначения беспилотных поездов
РЖД в дальнейшем подумают о введении дополнительных знаков для обозначения беспилотных поездов, сообщили РИА Новости в компании. | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. РЖД в дальнейшем подумают о введении дополнительных знаков для обозначения беспилотных поездов, сообщили РИА Новости в компании. РЖД запустили первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). В настоящее время беспилотная "Ласточка" отличается от своих собратьев специальной надписью снаружи и наклейками внутри. "В дальнейшем возможность введения дополнительных знаков или элементов визуального отличия будет рассмотрена по мере развития проекта и накопления опыта эксплуатации", - ответили в РЖД на вопрос, планируется ли обозначать беспилотные поезда каким-либо знаком, отметкой, надписью или наклейкой. Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости ранее в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году. Беспилотные поезда внедряются поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах.
06:16 24.01.2026
 
РЖД могут ввести знаки для обозначения беспилотных поездов

РЖД подумают о введении дополнительных знаков для обозначения беспилотных поездов

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. РЖД в дальнейшем подумают о введении дополнительных знаков для обозначения беспилотных поездов, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД запустили первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). В настоящее время беспилотная "Ласточка" отличается от своих собратьев специальной надписью снаружи и наклейками внутри.
"В дальнейшем возможность введения дополнительных знаков или элементов визуального отличия будет рассмотрена по мере развития проекта и накопления опыта эксплуатации", - ответили в РЖД на вопрос, планируется ли обозначать беспилотные поезда каким-либо знаком, отметкой, надписью или наклейкой.
Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости ранее в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
Беспилотные поезда внедряются поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах.
 
