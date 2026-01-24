Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
2026-01-24T08:29+0300
2026-01-24T08:29+0300
общество
россия
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими. Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле - она учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5. Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до 3. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.
2026
общество , россия
Общество , РОССИЯ
08:29 24.01.2026
 
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам

Для россиян вырастет размер платы за холодную воду при отсутствии счетчика

© РИА Новости . Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими.
Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле - она учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5.
Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до 3. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
