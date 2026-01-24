https://1prime.ru/20260124/schetchiki-866858508.html

В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими. Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле - она учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5. Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до 3. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.

