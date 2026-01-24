https://1prime.ru/20260124/schetchiki-866858508.html
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам - 24.01.2026, ПРАЙМ
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое,... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T08:29+0300
2026-01-24T08:29+0300
2026-01-24T08:29+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866858356_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_9a7765d56f86d622aa6c27d06d8b3586.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими. Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле - она учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5. Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до 3. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866858356_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_675e997dfb24ef46736e40f5c5c74425.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
Для россиян вырастет размер платы за холодную воду при отсутствии счетчика
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими.
Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле - она учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5.
Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до 3. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.