"Схема Долиной" не повлияла на объем ипотечных сделок в России

2026-01-24T03:48+0300

2026-01-24T03:48+0300

2026-01-24T05:03+0300

недвижимость

финансы

банки

псб

домклик

газпромбанк

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ряд российских банков считают, что "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не оказал существенного влияния на объем ипотечных сделок в России, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). "Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца. Это приводит к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность", - сообщила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова. В сервисе "Сбера" "Домклик" придерживаются такой же позиции. "Мы не заметили влияния на выдачи ипотеки со стороны циркулирующих в СМИ и соцмедиа слухов об активизации мошенников на жилищном рынке", - уточнили в пресс-службе. В пресс-службе Газпромбанка отметили, что определенный негативный эффект все же был. "Так как усилил страхи и риски как со стороны потребителей (покупателей недвижимости), так и со стороны банков (в рамках внедрения дополнительных проверок и сервисов)", - сообщили там.

недвижимость, финансы, банки, псб, домклик, газпромбанк