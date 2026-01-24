Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
недвижимость
финансы
банки
псб
домклик
газпромбанк
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ряд российских банков считают, что "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не оказал существенного влияния на объем ипотечных сделок в России, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). "Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца. Это приводит к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность", - сообщила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова. В сервисе "Сбера" "Домклик" придерживаются такой же позиции. "Мы не заметили влияния на выдачи ипотеки со стороны циркулирующих в СМИ и соцмедиа слухов об активизации мошенников на жилищном рынке", - уточнили в пресс-службе. В пресс-службе Газпромбанка отметили, что определенный негативный эффект все же был. "Так как усилил страхи и риски как со стороны потребителей (покупателей недвижимости), так и со стороны банков (в рамках внедрения дополнительных проверок и сервисов)", - сообщили там.
недвижимость, финансы, банки, псб, домклик, газпромбанк
Недвижимость, Финансы, Банки, ПСБ, Домклик, Газпромбанк
03:48 24.01.2026 (обновлено: 05:03 24.01.2026)
 
"Схема Долиной" не повлияла на объем ипотечных сделок в России

РИА Новости: "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не повлиял на объем ипотеки

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ряд российских банков считают, что "эффект Долиной" на вторичном рынке жилья не оказал существенного влияния на объем ипотечных сделок в России, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной").
"Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране. Однако покупатели стали более внимательными и осмотрительными: тщательнее оценивают все условия сделки и историю продавца. Это приводит к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность", - сообщила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова.
В сервисе "Сбера" "Домклик" придерживаются такой же позиции. "Мы не заметили влияния на выдачи ипотеки со стороны циркулирующих в СМИ и соцмедиа слухов об активизации мошенников на жилищном рынке", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе Газпромбанка отметили, что определенный негативный эффект все же был. "Так как усилил страхи и риски как со стороны потребителей (покупателей недвижимости), так и со стороны банков (в рамках внедрения дополнительных проверок и сервисов)", - сообщили там.
 
Заголовок открываемого материала