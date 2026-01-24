https://1prime.ru/20260124/shreder-866855741.html
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов. "Я по-прежнему считаю верным то, что продвигал в то время, когда был канцлером: безопасные и надежные поставки энергоносителей из России ... Мы нуждаемся в подобных формах кооперации с Россией", - убежден Шрёдер. Бывший канцлер также выступил против демонизации России. "Россия не является страной варваров, это край великой культуры", - добавил он.
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов.
"Я по-прежнему считаю верным то, что продвигал в то время, когда был канцлером: безопасные и надежные поставки энергоносителей из России ... Мы нуждаемся в подобных формах кооперации с Россией", - убежден Шрёдер.
Бывший канцлер также выступил против демонизации России.
"Россия не является страной варваров, это край великой культуры", - добавил он.