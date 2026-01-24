Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов - 24.01.2026
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов - 24.01.2026, ПРАЙМ
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в... | 24.01.2026
2026-01-24T05:27+0300
2026-01-24T06:15+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
германия
фрг
герхард шредер
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов. "Я по-прежнему считаю верным то, что продвигал в то время, когда был канцлером: безопасные и надежные поставки энергоносителей из России ... Мы нуждаемся в подобных формах кооперации с Россией", - убежден Шрёдер. Бывший канцлер также выступил против демонизации России. "Россия не является страной варваров, это край великой культуры", - добавил он.
мировая экономика, германия, фрг, герхард шредер
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Герхард Шредер
05:27 24.01.2026 (обновлено: 06:15 24.01.2026)
 
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов

Экс-канцлер Германии Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в энергетике

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов.
"Я по-прежнему считаю верным то, что продвигал в то время, когда был канцлером: безопасные и надежные поставки энергоносителей из России ... Мы нуждаемся в подобных формах кооперации с Россией", - убежден Шрёдер.
Бывший канцлер также выступил против демонизации России.
"Россия не является страной варваров, это край великой культуры", - добавил он.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯФРГГерхард Шредер
 
 
