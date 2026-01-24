https://1prime.ru/20260124/shtrafy-866853430.html

Штрафы за перевозку детей в автомобиле увеличили до 200 тысяч рублей

Штрафы за перевозку детей в автомобиле увеличили до 200 тысяч рублей - 24.01.2026, ПРАЙМ

Штрафы за перевозку детей в автомобиле увеличили до 200 тысяч рублей

Штрафы за нарушения требований при перевозке детей в автомобиле увеличили до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T02:11+0300

2026-01-24T02:11+0300

2026-01-24T02:11+0300

бизнес

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866853430.jpg?1769209906

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Штрафы за нарушения требований при перевозке детей в автомобиле увеличили до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Теперь за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, штраф для водителя будет составлять - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юрлиц - 200 тысяч рублей", - сказал Машаров. Он также отметил, что водители, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, понесут административную ответственность за данное правонарушение как юридические лица, а водители такси, работающие как самозанятые, - как должностные лица. "Увеличение штрафов направлено на пресечение халатного отношения отдельных водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств (автокресел). ПДД необходимо неукоснительно соблюдать, а в части перевозки малышей, водителям необходимо быть вдвойне ответственными, так как от этого порой зависит не только здоровье, но и жизнь маленького пассажира", - добавил Машаров. По словам эксперта, грудных детей до года перевозят в автолюльках, установленных перпендикулярно ходу движения, при этом ребенок должен находиться спиной вперед. Детей от одного года до семи лет необходимо перевозить в детских автокреслах или удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу, как на переднем, так и на заднем сиденье автомобиля. Машаров отметил, что детей в возрасте от семи до 11 лет на заднем сиденье допускается перевозить как в автокресле, так и с использованием штатного ремня безопасности при росте выше 150 сантиметров и весе более 36 килограммов, однако на переднем сиденье удерживающее устройство остается обязательным. С 12 лет детское кресло не требуется, если ребенок достиг роста не менее 150 сантиметров и веса более 36 килограммов, в этом случае допускается использование обычного ремня безопасности, в том числе на переднем сиденье.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф