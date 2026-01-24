Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто резко ответил главе МИД Украины после слов об Орбане - 24.01.2026
Сийярто резко ответил главе МИД Украины после слов об Орбане
Сийярто резко ответил главе МИД Украины после слов об Орбане - 24.01.2026, ПРАЙМ
Сийярто резко ответил главе МИД Украины после слов об Орбане
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X отреагировал на резкие высказывания украинского министра Андрея Сибиги в... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X отреагировал на резкие высказывания украинского министра Андрея Сибиги в адрес премьер-министра Виктора Орбана.Ранее Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот якобы не заботится о венграх, проживающих на Украине, и вновь обвинил его в связях с Москвой. Так он прокомментировал заявление Орбана о намерении отклонять заявку Украины на вступление в Евросоюз в ближайшие 100 лет."Министр иностранных дел Украины только что объявил, что украинское правительство участвует в выборах в Венгрии. Они баллотируются от партии "Тиса". Но, господин министр, будьте осторожны! Вы многое потеряете. Больше, чем вы думаете", — ответил ему Сийярто.Глава киевского режима во время выступления в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также высмеял Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Зеленский и представители киевских властей уже не раз позволяли себе неуважительные высказывания в адрес Орбана, чаще всего комментируя его сомнения по поводу вступления Украины в Евросоюз.Премьер Венгрии ранее критиковал тех, кто закрывает глаза на громкие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" в борьбе с коррупцией. Он также говорил, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Сийярто резко ответил главе МИД Украины после слов об Орбане

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X отреагировал на резкие высказывания украинского министра Андрея Сибиги в адрес премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот якобы не заботится о венграх, проживающих на Украине, и вновь обвинил его в связях с Москвой. Так он прокомментировал заявление Орбана о намерении отклонять заявку Украины на вступление в Евросоюз в ближайшие 100 лет.
Орбан сделал громкое заявление об Украине
"Министр иностранных дел Украины только что объявил, что украинское правительство участвует в выборах в Венгрии. Они баллотируются от партии "Тиса". Но, господин министр, будьте осторожны! Вы многое потеряете. Больше, чем вы думаете", — ответил ему Сийярто.
Глава киевского режима во время выступления в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также высмеял Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Зеленский и представители киевских властей уже не раз позволяли себе неуважительные высказывания в адрес Орбана, чаще всего комментируя его сомнения по поводу вступления Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии ранее критиковал тех, кто закрывает глаза на громкие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" в борьбе с коррупцией. Он также говорил, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Сийярто жестко ответил главе МИД Украины после нападок на Орбана
