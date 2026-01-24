https://1prime.ru/20260124/sk-866852620.html

СК не нашел связи между решением Белова и аварийной посадкой самолета

СК не нашел связи между решением Белова и аварийной посадкой самолета - 24.01.2026, ПРАЙМ

СК не нашел связи между решением Белова и аварийной посадкой самолета

Следователи не установили связь внутренних правил и указаний авиакомпании "Уральские авиалинии" с решением пилота Сергея Белова и аварийной посадкой самолета в... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24

2026-01-24T01:41+0300

2026-01-24T01:41+0300

НОВОСИБИРСК, 24 янв - ПРАЙМ. Следователи не установили связь внутренних правил и указаний авиакомпании "Уральские авиалинии" с решением пилота Сергея Белова и аварийной посадкой самолета в поле в Новосибирской области, сообщило РИА Новости Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. На пресс-конференции 13 января первый заместитель руководителя следственного управления Владимир Ануфриев заявил, что расследование уголовного дела Белова было достаточно долгим из-за того, что следователи изучали не только его действия, но и производственную деятельность авиакомпании: действительно ли ошибочное решение командира воздушного судна было связано с правилами и указаниями, которые действовали в авиакомпании. "В ходе следствия установлены нарушения в действиях именно командира воздушного судна. Работа и деятельность авиакомпании не состоит в причинно-следственной связи с произошедшими последствиями", - говорится в сообщении следственного управления. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил. Пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Белова обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

