Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/sneg-866833775.html
Как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома
Как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома - 24.01.2026, ПРАЙМ
Как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома
Если управляющая компания некачественно выполняет работы по уборке снега, жильцы вправе требовать перерасчета платы за содержание общего имущества. Об этом... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T03:03+0300
2026-01-24T03:03+0300
недвижимость
бизнес
общество
уборка снега
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866201587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_720ff734686f025b782db6aad31d7b19.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Если управляющая компания некачественно выполняет работы по уборке снега, жильцы вправе требовать перерасчета платы за содержание общего имущества. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Она напомнила, что в обязанности УК входит содержание общего имущества многоквартирного дома. Жильцы многоквартирных домов могут получить перерасчет платы за содержание общего имущества, если управляющая компания плохо выполняет свои обязанности.Адвокат советует жильцам составить письменное обращение в УК с описанием недостатков и требованием их устранить в разумный срок и приложить фото, видео, акты осмотра, подписанные жильцами.Следующий шаг - составление акта о предоставлении услуг ненадлежащего качества с участием представителя УК, жильцов и, желательно, представителя Госжилнадзора или совета дома. Далее на основании этого акта подается заявление в УК о перерасчете платы за содержание общего имущества.Как пояснила Яковлева, если управляющая компания отказывается производить перерасчет платы, то жильцам следует обращаться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию или с иском в суд.
https://1prime.ru/20260110/mzhd-866352827.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866201587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ecfddd0f3dd1736bb0aeb638c21b063.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, общество , уборка снега
Недвижимость, Бизнес, Общество , уборка снега
03:03 24.01.2026
 
Как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома

Адвокат Яковлева объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы чистит от снега улицу
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега улицу - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Если управляющая компания некачественно выполняет работы по уборке снега, жильцы вправе требовать перерасчета платы за содержание общего имущества. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Она напомнила, что в обязанности УК входит содержание общего имущества многоквартирного дома. Жильцы многоквартирных домов могут получить перерасчет платы за содержание общего имущества, если управляющая компания плохо выполняет свои обязанности.
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
МЖД рассказала, на какого снеговика хватит снега, вывезенного за сутки
10 января, 13:40
Адвокат советует жильцам составить письменное обращение в УК с описанием недостатков и требованием их устранить в разумный срок и приложить фото, видео, акты осмотра, подписанные жильцами.
Следующий шаг - составление акта о предоставлении услуг ненадлежащего качества с участием представителя УК, жильцов и, желательно, представителя Госжилнадзора или совета дома. Далее на основании этого акта подается заявление в УК о перерасчете платы за содержание общего имущества.
Как пояснила Яковлева, если управляющая компания отказывается производить перерасчет платы, то жильцам следует обращаться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию или с иском в суд.
 
НедвижимостьБизнесОбществоуборка снега
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала