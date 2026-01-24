https://1prime.ru/20260124/sneg-866833775.html
Как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома
Как вернуть деньги за плохую уборку снега возле дома
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Если управляющая компания некачественно выполняет работы по уборке снега, жильцы вправе требовать перерасчета платы за содержание общего имущества. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Она напомнила, что в обязанности УК входит содержание общего имущества многоквартирного дома. Жильцы многоквартирных домов могут получить перерасчет платы за содержание общего имущества, если управляющая компания плохо выполняет свои обязанности.Адвокат советует жильцам составить письменное обращение в УК с описанием недостатков и требованием их устранить в разумный срок и приложить фото, видео, акты осмотра, подписанные жильцами.Следующий шаг - составление акта о предоставлении услуг ненадлежащего качества с участием представителя УК, жильцов и, желательно, представителя Госжилнадзора или совета дома. Далее на основании этого акта подается заявление в УК о перерасчете платы за содержание общего имущества.Как пояснила Яковлева, если управляющая компания отказывается производить перерасчет платы, то жильцам следует обращаться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию или с иском в суд.
