Соцфонд назвал максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве

Соцфонд назвал максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве

2026-01-24T10:53+0300

общество

россия

социальный фонд

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Максимальный размер выплаты в связи с травмой на рабочем месте или профессиональным заболеванием с 1 февраля составит 503 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России. "Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составит 503 тысячи рублей", - говорится в сообщении Соцфонда. Ранее сообщалось, что 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и страховые пособия на 5,6%.

2026

общество , россия, социальный фонд