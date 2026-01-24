https://1prime.ru/20260124/sotsfond-866860791.html
Соцфонд назвал максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве
2026-01-24T10:53+0300
общество
россия
социальный фонд
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Максимальный размер выплаты в связи с травмой на рабочем месте или профессиональным заболеванием с 1 февраля составит 503 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России. "Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составит 503 тысячи рублей", - говорится в сообщении Соцфонда. Ранее сообщалось, что 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и страховые пособия на 5,6%.
