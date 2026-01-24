Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде рассказали, кто будет получать социальную пенсию - 24.01.2026
В Совфеде рассказали, кто будет получать социальную пенсию
В Совфеде рассказали, кто будет получать социальную пенсию - 24.01.2026, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, кто будет получать социальную пенсию
Человек, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T03:03+0300
2026-01-24T03:03+0300
экономика
общество
псковская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866853861.jpg?1769212980
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Человек, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. "Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии - это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля", - сказала Мельникова. Сенатор также отметила, что если социальная пенсия будет ниже прожиточного минимума, то устанавливается доплата до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. "Доплата будет установлена, если пенсионер будет не работать", - объяснила политик.
псковская область
общество , псковская область
Экономика, Общество , ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
03:03 24.01.2026
 
В Совфеде рассказали, кто будет получать социальную пенсию

Экс-глава отделения Соцфонда Мельникова: неработающий пенсионер будет получать 8824 рубля

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Человек, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии - это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля", - сказала Мельникова.
Сенатор также отметила, что если социальная пенсия будет ниже прожиточного минимума, то устанавливается доплата до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.
"Доплата будет установлена, если пенсионер будет не работать", - объяснила политик.
 
ЭкономикаОбществоПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
