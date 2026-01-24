https://1prime.ru/20260124/strakhovka-866860964.html

Страховая компания указала на самый напряженный период в году

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Серьезные страховые события в период праздников случаются чаще, чем обычно, а в начале 2026 года крупнейшие выплаты были связаны с пожаром в частном доме, повреждением автомобилей в ДТП, а также серьезной травмой российской туристки за рубежом, потребовавшей транспортировки в Москву, рассказал РИА Новости вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. "Новогодние праздники традиционно считаются временем отдыха и поездок, но в то же время это один из самых напряженных периодов в году: дорожные аварии, повреждения автомобилей и серьезные бытовые инциденты в эти дни происходят чаще", - сказал он. "Мы зафиксировали инциденты, произошедшие именно в праздничные дни. Так, стоимость повреждений одного ДТП с внедорожником BMW X5 превысила 5 миллионов рублей. Еще более значительным стал пожар в загородном доме в период новогодних каникул — предварительная оценка страхового случая достигла 9,5 миллиона рублей", - сообщил Демидов. Среди крупнейших страховых случаев этой зимы он также отметил столкновение автомобиля BMW X5 2016 года с ограждением в Москве, где размер выплаты составил более 2,4 миллиона рублей, а также ДТП в Санкт-Петербурге с новым Haval Dargo на сумму свыше 2,3 миллиона рублей. "Более половины всех зафиксированных страховых случаев в новогодние каникулы приходится на столкновения транспортных средств. Высокая интенсивность движения — особенно в крупных городах и на выездах из них, сложные погодные условия, гололед, снегопады и ограниченная видимость значительно повышают аварийность" – пояснил Демидов. По его словам, дополнительным фактором риска становится усталость водителей: плотный график поездок, ночные возвращения с праздников и снижение концентрации напрямую отражаются на статистике ДТП. При этом вице-президент компании признал, что особо крупные страховые случаи происходили не только внутри страны. "Была заявлена травма туристки в Индонезии, сопровождавшаяся переломом и необходимостью организации медицинской транспортировки в Москву. Прогнозируемая выплата по этому делу составила около 600 тысяч рублей" — рассказал Демидов.

