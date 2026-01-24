https://1prime.ru/20260124/strakhovka-866860964.html
Страховая компания указала на самый напряженный период в году
Страховая компания указала на самый напряженный период в году - 24.01.2026, ПРАЙМ
Страховая компания указала на самый напряженный период в году
Серьезные страховые события в период праздников случаются чаще, чем обычно, а в начале 2026 года крупнейшие выплаты были связаны с пожаром в частном доме,... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T11:21+0300
2026-01-24T11:21+0300
2026-01-24T11:21+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
индонезия
x5 retail group
ренессанс страхование
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Серьезные страховые события в период праздников случаются чаще, чем обычно, а в начале 2026 года крупнейшие выплаты были связаны с пожаром в частном доме, повреждением автомобилей в ДТП, а также серьезной травмой российской туристки за рубежом, потребовавшей транспортировки в Москву, рассказал РИА Новости вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. "Новогодние праздники традиционно считаются временем отдыха и поездок, но в то же время это один из самых напряженных периодов в году: дорожные аварии, повреждения автомобилей и серьезные бытовые инциденты в эти дни происходят чаще", - сказал он. "Мы зафиксировали инциденты, произошедшие именно в праздничные дни. Так, стоимость повреждений одного ДТП с внедорожником BMW X5 превысила 5 миллионов рублей. Еще более значительным стал пожар в загородном доме в период новогодних каникул — предварительная оценка страхового случая достигла 9,5 миллиона рублей", - сообщил Демидов. Среди крупнейших страховых случаев этой зимы он также отметил столкновение автомобиля BMW X5 2016 года с ограждением в Москве, где размер выплаты составил более 2,4 миллиона рублей, а также ДТП в Санкт-Петербурге с новым Haval Dargo на сумму свыше 2,3 миллиона рублей. "Более половины всех зафиксированных страховых случаев в новогодние каникулы приходится на столкновения транспортных средств. Высокая интенсивность движения — особенно в крупных городах и на выездах из них, сложные погодные условия, гололед, снегопады и ограниченная видимость значительно повышают аварийность" – пояснил Демидов. По его словам, дополнительным фактором риска становится усталость водителей: плотный график поездок, ночные возвращения с праздников и снижение концентрации напрямую отражаются на статистике ДТП. При этом вице-президент компании признал, что особо крупные страховые случаи происходили не только внутри страны. "Была заявлена травма туристки в Индонезии, сопровождавшаяся переломом и необходимостью организации медицинской транспортировки в Москву. Прогнозируемая выплата по этому делу составила около 600 тысяч рублей" — рассказал Демидов.
москва
санкт-петербург
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3657a8b411a7e5e6245077a3b4c0a191.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, санкт-петербург, индонезия, x5 retail group, ренессанс страхование, bmw x5
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНДОНЕЗИЯ, X5 Retail Group, Ренессанс Страхование, BMW X5
Страховая компания указала на самый напряженный период в году
Демидов: серьезные страховые события в период праздников случаются чаще, чем обычно
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Серьезные страховые события в период праздников случаются чаще, чем обычно, а в начале 2026 года крупнейшие выплаты были связаны с пожаром в частном доме, повреждением автомобилей в ДТП, а также серьезной травмой российской туристки за рубежом, потребовавшей транспортировки в Москву, рассказал РИА Новости вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.
"Новогодние праздники традиционно считаются временем отдыха и поездок, но в то же время это один из самых напряженных периодов в году: дорожные аварии, повреждения автомобилей и серьезные бытовые инциденты в эти дни происходят чаще", - сказал он.
"Мы зафиксировали инциденты, произошедшие именно в праздничные дни. Так, стоимость повреждений одного ДТП с внедорожником B
MW X5
превысила 5 миллионов рублей. Еще более значительным стал пожар в загородном доме в период новогодних каникул — предварительная оценка страхового случая достигла 9,5 миллиона рублей", - сообщил Демидов.
Среди крупнейших страховых случаев этой зимы он также отметил столкновение автомобиля BMW X5 2016 года с ограждением в Москве
, где размер выплаты составил более 2,4 миллиона рублей, а также ДТП в Санкт-Петербурге
с новым Haval Dargo на сумму свыше 2,3 миллиона рублей.
"Более половины всех зафиксированных страховых случаев в новогодние каникулы приходится на столкновения транспортных средств. Высокая интенсивность движения — особенно в крупных городах и на выездах из них, сложные погодные условия, гололед, снегопады и ограниченная видимость значительно повышают аварийность" – пояснил Демидов.
По его словам, дополнительным фактором риска становится усталость водителей: плотный график поездок, ночные возвращения с праздников и снижение концентрации напрямую отражаются на статистике ДТП.
При этом вице-президент компании признал, что особо крупные страховые случаи происходили не только внутри страны. "Была заявлена травма туристки в Индонезии
, сопровождавшаяся переломом и необходимостью организации медицинской транспортировки в Москву. Прогнозируемая выплата по этому делу составила около 600 тысяч рублей" — рассказал Демидов.