Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам - 24.01.2026
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским рыбопромысловым компаниям и их руководителям и владельцам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ответчиками в иске указаны мурманские ООО "Компания "Андромеда" и его владелец и гендиректор Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий, Карина Задворные, АО "Мурмансельдь 2" (его гендиректорами поочередно были Задворные) и принадлежащее последнему ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря", а также Карина Задворная, Владимир Каприн и Росрыболовство. Третьими лицами суд привлек к делу ФАС России и министерство сельского хозяйства РФ. Иск заявлен "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Генпрокуратура РФ оспаривает договоры Росрыболовства с ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана.
19:29 24.01.2026
 
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам

Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ к мурманским рыбопромышленникам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Высшего Арбитражного суда РФ
Здание Высшего Арбитражного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Здание Высшего Арбитражного суда РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским рыбопромысловым компаниям и их руководителям и владельцам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками в иске указаны мурманские ООО "Компания "Андромеда" и его владелец и гендиректор Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий, Карина Задворные, АО "Мурмансельдь 2" (его гендиректорами поочередно были Задворные) и принадлежащее последнему ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря", а также Карина Задворная, Владимир Каприн и Росрыболовство.
Третьими лицами суд привлек к делу ФАС России и министерство сельского хозяйства РФ.
Иск заявлен "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Генпрокуратура РФ оспаривает договоры Росрыболовства с ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана.
ПроисшествияБизнесРОССИЯРФРосрыболовство
 
 
