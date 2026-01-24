https://1prime.ru/20260124/sud-866866845.html

Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским рыбопромысловым компаниям и их руководителям и владельцам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ответчиками в иске указаны мурманские ООО "Компания "Андромеда" и его владелец и гендиректор Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий, Карина Задворные, АО "Мурмансельдь 2" (его гендиректорами поочередно были Задворные) и принадлежащее последнему ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря", а также Карина Задворная, Владимир Каприн и Росрыболовство. Третьими лицами суд привлек к делу ФАС России и министерство сельского хозяйства РФ. Иск заявлен "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Генпрокуратура РФ оспаривает договоры Росрыболовства с ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана.

