https://1prime.ru/20260124/sud-866868371.html

Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев

Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев - 24.01.2026, ПРАЙМ

Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства и суда, трех... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T20:44+0300

2026-01-24T20:44+0300

2026-01-24T20:44+0300

происшествия

бизнес

росрыболовство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства и суда, трех мурманских рыбопромысловых компаний и их руководителей и владельцев, а также запретил компаниям вести добычу водных биоресурсов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Истец оспаривает договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана. Кроме ответчиков-юрлиц, другими ответчиками в иске указаны владелец и гендиректор "Андромеды" Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий и Карина Суреновна Задворные, которые также были гендиректорами АО "Мурмансельдь 2", Карина Юрьевна Задворная и Владимир Каприн. В качестве обеспечительных мер арестовано движимое и недвижимое имущество трех компаний, Борецкого и троих Задворных. Суд также запретил Росрыболовству изменять оспариваемые договоры о квотах, а компаниям – вести вылов биоресурсов, арестовал доли ООО "Компания "Андромеда", ООО "РК Заря" и акции АО "Мурмансельдь 2", запретил этим компаниям открывать новые банковские счета.

https://1prime.ru/20260124/sud-866866845.html

https://1prime.ru/20260124/sud-866861972.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росрыболовство