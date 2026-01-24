Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев

https://1prime.ru/20260124/sud-866868371.html
происшествия
бизнес
росрыболовство
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства и суда, трех мурманских рыбопромысловых компаний и их руководителей и владельцев, а также запретил компаниям вести добычу водных биоресурсов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Истец оспаривает договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана. Кроме ответчиков-юрлиц, другими ответчиками в иске указаны владелец и гендиректор "Андромеды" Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий и Карина Суреновна Задворные, которые также были гендиректорами АО "Мурмансельдь 2", Карина Юрьевна Задворная и Владимир Каприн. В качестве обеспечительных мер арестовано движимое и недвижимое имущество трех компаний, Борецкого и троих Задворных. Суд также запретил Росрыболовству изменять оспариваемые договоры о квотах, а компаниям – вести вылов биоресурсов, арестовал доли ООО "Компания "Андромеда", ООО "РК Заря" и акции АО "Мурмансельдь 2", запретил этим компаниям открывать новые банковские счета.
