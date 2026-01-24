Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260124/sud-866868371.html
Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев
Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев - 24.01.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства и суда, трех... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T20:44+0300
2026-01-24T20:44+0300
происшествия
бизнес
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства и суда, трех мурманских рыбопромысловых компаний и их руководителей и владельцев, а также запретил компаниям вести добычу водных биоресурсов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Истец оспаривает договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана. Кроме ответчиков-юрлиц, другими ответчиками в иске указаны владелец и гендиректор "Андромеды" Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий и Карина Суреновна Задворные, которые также были гендиректорами АО "Мурмансельдь 2", Карина Юрьевна Задворная и Владимир Каприн. В качестве обеспечительных мер арестовано движимое и недвижимое имущество трех компаний, Борецкого и троих Задворных. Суд также запретил Росрыболовству изменять оспариваемые договоры о квотах, а компаниям – вести вылов биоресурсов, арестовал доли ООО "Компания "Андромеда", ООО "РК Заря" и акции АО "Мурмансельдь 2", запретил этим компаниям открывать новые банковские счета.
https://1prime.ru/20260124/sud-866866845.html
https://1prime.ru/20260124/sud-866861972.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росрыболовство
Происшествия, Бизнес, Росрыболовство
20:44 24.01.2026
 
Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний и их владельцев

Суд арестовал активы трех рыбопромысловых компаний, включая суда, и их владельцев

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства и суда, трех мурманских рыбопромысловых компаний и их руководителей и владельцев, а также запретил компаниям вести добычу водных биоресурсов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Истец оспаривает договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана.
Здание Высшего Арбитражного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Суд принял иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
19:29
Кроме ответчиков-юрлиц, другими ответчиками в иске указаны владелец и гендиректор "Андромеды" Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий и Карина Суреновна Задворные, которые также были гендиректорами АО "Мурмансельдь 2", Карина Юрьевна Задворная и Владимир Каприн.
В качестве обеспечительных мер арестовано движимое и недвижимое имущество трех компаний, Борецкого и троих Задворных. Суд также запретил Росрыболовству изменять оспариваемые договоры о квотах, а компаниям – вести вылов биоресурсов, арестовал доли ООО "Компания "Андромеда", ООО "РК Заря" и акции АО "Мурмансельдь 2", запретил этим компаниям открывать новые банковские счета.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Суд взыскал с блогера Домогацкого 49 миллионов рублей
15:24
 
ПроисшествияБизнесРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала