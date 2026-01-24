https://1prime.ru/20260124/terakt-866852971.html

Теракт в аэропорту "Домодедово" 24 января 2011 года

Теракт в аэропорту "Домодедово" 24 января 2011 года

Теракт в аэропорту "Домодедово" 24 января 2011 года

Пятнадцать лет назад произошел теракт в московском аэропорту "Домодедово".

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пятнадцать лет назад произошел теракт в московском аэропорту "Домодедово". Ниже приводится справочная информация. 24 января 2011 года в 16.32 мск в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Взрыв произошел в зале прилета международного терминала, в месте, где встречающие ждут пассажиров после получения ими багажа и прохождения таможенного контроля. Террористы использовали самую уязвимую часть аэропорта "Домодедово" - зону прилета. Для того чтобы туда попасть, было достаточно просто войти в здание с улицы. Рамки с металлоискателями, которые стоят возле входных дверей, или не работали, или за ними никто не следил, и пассажиры могли спокойно их обойти. В результате теракта погибли 37 человек, в том числе иностранцы, еще 172 были ранены. Среди погибших были трое граждан Таджикистана, один гражданин Узбекистана, двое граждан Австрии, гражданин ФРГ, гражданин Украины, двое подданных Великобритании. Около 120 пострадавших были госпитализированы в больницы Москвы и области. К ликвидации последствий террористического акта в аэропорту Домодедово привлекалось 628 человек и 162 единицы техники, в том числе от МЧС России 167 человек и 40 единиц техники. Для оказания медицинской помощи было направлено 56 бригад скорой медицинской помощи. В течение двух часов они эвакуировали всех пострадавших во время теракта. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывали экстренную психологическую помощь на месте трагедии в аэропорту, работали в больницах, куда были доставлены раненые, участвовали в мероприятиях по встрече и психологическому сопровождению родственников пострадавших и погибших, в том числе во время процедуры опознания. В связи с терактом массовой отмены рейсов иностранных авиакомпаний в аэропорту "Домодедово" не было. На момент взрыва в воздухе находились около десяти самолетов, которые ушли на запасные аэродромы. Затем в течение дня "Домодедово" работало в штатном режиме. 26 января 2011 года в Москве и Подмосковье было объявлено Днем траура в память о жертвах теракта в аэропорту "Домодедово", в столичном регионе отменили большую часть развлекательных мероприятий. До этого, 25 января в Москве и Подмосковье были отменены массовые праздничные мероприятия для студентов, посвященные Татьяниному дню. После теракта ряд чиновников, отвечающих за безопасность на транспорте, лишились своих постов; в стране прошли массовые проверки аэропортов, других транспортных и административных объектов. По факту взрыва в аэропорту "Домодедово" Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило два уголовных дела: одно по четырем статьям – 205 (терроризм), 105 (убийство), 222 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и части 1 статьи 223 (незаконное изготовление оружия). Второе уголовное дело было возбуждено по факту неисполнения требований по обеспечению транспортной безопасности в аэропорту "Домодедово". По первому уголовному делу в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подрыв самодельного взрывного устройства массой от трех до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, снаряженного поражающими элементами, произвел в зоне прилетов иностранных авиалиний террорист-смертник Магомед Евлоев. Взрывное устройство было размещено на его поясе. По версии следствия, организатором теракта являлся лидер террористической организации "Имарат Кавказ" (террористическая организация, запрещенная в России) Доку Умаров, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева. Помощь в осуществлении преступления Евлоеву оказали другие члены банды - его брат Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев и братья Ислам и Илез Яндиевы. Они помогли ему добраться из Ингушетии в Москву, где заблаговременно арендовали квартиру для его проживания перед совершением теракта, передали "пояс смертника" со взрывчаткой, выбрали место наибольшего скопления людей - зал прилета международных авиалиний как место совершения преступления, после чего отправили Магомеда Евлоева на такси в аэропорт "Домодедово" для совершения самоподрыва. Приехав в Москву, Евлоев в течение трех дней до взрыва проживал на конспиративной квартире под наблюдением пособника - одного из братьев Яндиевых. Всего следствием были установлены 28 членов "Имарат Кавказ" (террористическая организация, запрещенная в России), причастных к организации и совершению террористического акта в аэропорту "Домодедово". 28 марта 2011 года в результате проведенной на территории Республики Ингушетия специальной операции 17 участников банды были ликвидированы, в том числе и Супьян Абдуллаев. Еще двое обвиняемых по этому делу, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, были убиты в Стамбуле (Турция) в сентябре 2011 года. Для доказательства вины членов преступного сообщества следователями был проделан колоссальный объем работы. Одних только экспертиз проведено более 600. В их числе лингвистические, психолого-психиатрические, фотопортретные, взрывотехнические, биологические, а также судебно-медицинские экспертизы. Перед судом, который начался в августе 2012 года, предстали четыре члена организованного преступного сообщества - братья Ислам и Илез Яндиевы, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. 11 ноября 2013 года Мособлсуд приговорил Башира Хамхоева и братьев Ислама и Илеза Яндиевых к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Ахмеду Евлоеву назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденные обжаловали наказание, но в ноябре 2014 года Верховный суд РФ подтвердил сроки заключения. Расследование в отношении ряда других соучастников обвиняемых продолжилось. В международный розыск были объявлены Доку Умаров, Аслан Бютукаев и ряд других соучастников обвиняемых. В апреле 2014 года ФСБ сообщила о ликвидации Доку Умарова, а сама спецоперация по его уничтожению состоялась в сентябре 2013 года. В январе 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о ликвидации Аслана Бютукаева. В рамках второго уголовного дела, возбужденного по факту неисполнения требований по обеспечению транспортной безопасности в аэропорту "Домодедово", в качестве подозреваемых допрашивались руководители фирм и государственных органов, ответственных за обеспечение безопасности в аэропорту "Домодедово". Следствием было установлено, что система мер безопасности на объектах воздушного транспорта определена не была, так как "требования Минтранса России по обеспечению транспортной безопасности были разработаны уже после совершенного теракта". В апреле 2012 года стало известно, что по результатам изучения и оценки собранных доказательств, было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении лиц, проходивших по делу в качестве подозреваемых за отсутствием состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Но из прекращенного уголовного дела были выделены материалы, по которым проводились следственные действия. В начале июня 2015 года стало известно, что Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (статья 238 Уголовного кодекса РФ) в отношении ряда руководителей служб столичного аэропорта "Домодедово" в связи с терактом 2011 года. Их обвиняли в плохой организации досмотра посетителей в аэропорту "Домодедово", что позволило террористу-смертнику пройти в здание. В сентябре 2016 года дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

