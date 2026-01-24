https://1prime.ru/20260124/tramp-866856911.html

"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп разрушил планы Зеленского

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Трамп предложил стратегию по Украине, которая может не позволить стране присоединиться к Европейскому союзу, ухудшая и так непростые отношения между Киевом и Брюсселем, сообщает британская газета Telegraph."План Дональда Трампа по созданию коридора свободной торговли с Украиной может поставить под угрозу стремление Киева вступить в Европейский союз. <…> Это предложение, вероятно, подорвет все надежды Украины на вступление в ЕС, поскольку все члены таможенного союза обязаны передать контроль над торговлей с внешними странами Европейской комиссии в Брюсселе", — указано в материале.В тексте отмечается, что возможность вступления Украины в ЕС станет реальной только в том случае, если Брюссель сам заключит подобное соглашение о свободной торговле с США, что маловероятно.Автор статьи добавляет, что недавние критические высказывания Зеленского в адрес европейских партнеров лишь ухудшают ситуацию, так как мало кто из них будет готов ускорять процесс интеграции Украины."Между тем, на этой неделе появились признаки новой напряженности между Украиной и ЕС: президент Зеленский в пламенной речи осудил бесконечные внутренние споры" блока", — напомнил он.В пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф озвучил возможность создания зоны беспошлинной торговли на территории Украины.В феврале 2019 года Верховная Рада изменила Конституцию с целью закрепления государственной политики на полное членство в Европейском союзе.Не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не станет одобрять вступление Украины в ЕС в обозримом будущем. Ранее политик отмечал, что интеграция Украины в сообщество негативно сказалась бы на венгерской экономике.

