Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп разрушил планы Зеленского - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/tramp-866856911.html
"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп разрушил планы Зеленского
"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп разрушил планы Зеленского - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп разрушил планы Зеленского
Трамп предложил стратегию по Украине, которая может не позволить стране присоединиться к Европейскому союзу, ухудшая и так непростые отношения между Киевом и... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T07:11+0300
2026-01-24T07:11+0300
ес
дональд трамп
украина
мировая экономика
брюссель
стив уиткофф
киев
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Трамп предложил стратегию по Украине, которая может не позволить стране присоединиться к Европейскому союзу, ухудшая и так непростые отношения между Киевом и Брюсселем, сообщает британская газета Telegraph."План Дональда Трампа по созданию коридора свободной торговли с Украиной может поставить под угрозу стремление Киева вступить в Европейский союз. &lt;…&gt; Это предложение, вероятно, подорвет все надежды Украины на вступление в ЕС, поскольку все члены таможенного союза обязаны передать контроль над торговлей с внешними странами Европейской комиссии в Брюсселе", — указано в материале.В тексте отмечается, что возможность вступления Украины в ЕС станет реальной только в том случае, если Брюссель сам заключит подобное соглашение о свободной торговле с США, что маловероятно.Автор статьи добавляет, что недавние критические высказывания Зеленского в адрес европейских партнеров лишь ухудшают ситуацию, так как мало кто из них будет готов ускорять процесс интеграции Украины."Между тем, на этой неделе появились признаки новой напряженности между Украиной и ЕС: президент Зеленский в пламенной речи осудил бесконечные внутренние споры" блока", — напомнил он.В пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф озвучил возможность создания зоны беспошлинной торговли на территории Украины.В феврале 2019 года Верховная Рада изменила Конституцию с целью закрепления государственной политики на полное членство в Европейском союзе.Не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не станет одобрять вступление Украины в ЕС в обозримом будущем. Ранее политик отмечал, что интеграция Украины в сообщество негативно сказалась бы на венгерской экономике.
https://1prime.ru/20260124/uitkoff-866856469.html
https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866813824.html
украина
брюссель
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, дональд трамп, украина, мировая экономика, брюссель, стив уиткофф, киев, виктор орбан
ЕС, Дональд Трамп, УКРАИНА, Мировая экономика, Брюссель, Стив Уиткофф, Киев, Виктор Орбан
07:11 24.01.2026
 
"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп разрушил планы Зеленского

Telegraph: Трамп ставит под угрозу вступление Украины в ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Трамп предложил стратегию по Украине, которая может не позволить стране присоединиться к Европейскому союзу, ухудшая и так непростые отношения между Киевом и Брюсселем, сообщает британская газета Telegraph.
"План Дональда Трампа по созданию коридора свободной торговли с Украиной может поставить под угрозу стремление Киева вступить в Европейский союз. <…> Это предложение, вероятно, подорвет все надежды Украины на вступление в ЕС, поскольку все члены таможенного союза обязаны передать контроль над торговлей с внешними странами Европейской комиссии в Брюсселе", — указано в материале.
Президент Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Решающий этап": на Западе объяснили срочность визита Уиткоффа к Путину
07:01
В тексте отмечается, что возможность вступления Украины в ЕС станет реальной только в том случае, если Брюссель сам заключит подобное соглашение о свободной торговле с США, что маловероятно.
Автор статьи добавляет, что недавние критические высказывания Зеленского в адрес европейских партнеров лишь ухудшают ситуацию, так как мало кто из них будет готов ускорять процесс интеграции Украины.
"Между тем, на этой неделе появились признаки новой напряженности между Украиной и ЕС: президент Зеленский в пламенной речи осудил бесконечные внутренние споры" блока", — напомнил он.
В пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф озвучил возможность создания зоны беспошлинной торговли на территории Украины.
В феврале 2019 года Верховная Рада изменила Конституцию с целью закрепления государственной политики на полное членство в Европейском союзе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
"Через пару недель": в США озвучили план ЦРУ по устранению Зеленского
Вчера, 06:55
Не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не станет одобрять вступление Украины в ЕС в обозримом будущем. Ранее политик отмечал, что интеграция Украины в сообщество негативно сказалась бы на венгерской экономике.
 
ЕСДональд ТрампУКРАИНАМировая экономикаБрюссельСтив УиткоффКиевВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала