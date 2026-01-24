"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп разрушил планы Зеленского
Telegraph: Трамп ставит под угрозу вступление Украины в ЕС
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Трамп предложил стратегию по Украине, которая может не позволить стране присоединиться к Европейскому союзу, ухудшая и так непростые отношения между Киевом и Брюсселем, сообщает британская газета Telegraph.
"План Дональда Трампа по созданию коридора свободной торговли с Украиной может поставить под угрозу стремление Киева вступить в Европейский союз. <…> Это предложение, вероятно, подорвет все надежды Украины на вступление в ЕС, поскольку все члены таможенного союза обязаны передать контроль над торговлей с внешними странами Европейской комиссии в Брюсселе", — указано в материале.
Автор статьи добавляет, что недавние критические высказывания Зеленского в адрес европейских партнеров лишь ухудшают ситуацию, так как мало кто из них будет готов ускорять процесс интеграции Украины.
"Между тем, на этой неделе появились признаки новой напряженности между Украиной и ЕС: президент Зеленский в пламенной речи осудил бесконечные внутренние споры" блока", — напомнил он.
В пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф озвучил возможность создания зоны беспошлинной торговли на территории Украины.
В феврале 2019 года Верховная Рада изменила Конституцию с целью закрепления государственной политики на полное членство в Европейском союзе.
Не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не станет одобрять вступление Украины в ЕС в обозримом будущем. Ранее политик отмечал, что интеграция Украины в сообщество негативно сказалась бы на венгерской экономике.