Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T17:47+0300
2026-01-24T17:47+0300
2026-01-24T17:47+0300
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу. Ранее Трамп заявил, что американские военные использовали в Венесуэле дезориентирующее оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам. "Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом", - сказал Трамп в интервью New York Post. Президент США не объяснил при этом, из каких слов складывается название "Discombobulator", но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом вооружении, если бы мог.
