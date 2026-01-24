https://1prime.ru/20260124/tramp-866864949.html

Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием

ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу. Ранее Трамп заявил, что американские военные использовали в Венесуэле дезориентирующее оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам. "Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом", - сказал Трамп в интервью New York Post. Президент США не объяснил при этом, из каких слов складывается название "Discombobulator", но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом вооружении, если бы мог.

