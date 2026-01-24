Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием - 24.01.2026
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу. Ранее Трамп заявил, что американские военные использовали в Венесуэле дезориентирующее оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам. "Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом", - сказал Трамп в интервью New York Post. Президент США не объяснил при этом, из каких слов складывается название "Discombobulator", но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом вооружении, если бы мог.
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу.
Ранее Трамп заявил, что американские военные использовали в Венесуэле дезориентирующее оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам.
"Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом", - сказал Трамп в интервью New York Post.
Президент США не объяснил при этом, из каких слов складывается название "Discombobulator", но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом вооружении, если бы мог.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Зеленский экстренно обратился к Трампу после удара ВС России
15:52
 
Заголовок открываемого материала