Трамп рассказал, при каких условиях наложит пошлины в 100% на Канаду - 24.01.2026
Трамп рассказал, при каких условиях наложит пошлины в 100% на Канаду
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% . "Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
18:10 24.01.2026
 
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% .
"Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
