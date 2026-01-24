https://1prime.ru/20260124/tramp-866865211.html
Трамп рассказал, при каких условиях наложит пошлины в 100% на Канаду
Трамп рассказал, при каких условиях наложит пошлины в 100% на Канаду - 24.01.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, при каких условиях наложит пошлины в 100% на Канаду
24.01.2026
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% . "Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп рассказал, при каких условиях наложит пошлины в 100% на Канаду
Трамп: если Канада заключит сделку с КНР, на нее немедленно будут наложены пошлины в 100%