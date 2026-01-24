https://1prime.ru/20260124/tramp-866865211.html

Трамп рассказал, при каких условиях наложит пошлины в 100% на Канаду

2026-01-24T18:10+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% . "Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

