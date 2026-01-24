https://1prime.ru/20260124/tramp-866869915.html
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе
2026-01-24T22:44+0300
сша
общество
дональд трамп
ice
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей должна защищать местная полиция. "У вооруженного мужчины был заряженный пистолет с двумя дополнительными обоймами, готовый к действию. О чем это все? Где была местная полиция? Почему им не позволили защищать офицеров ICE (миграционная полиция - ред.)?"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп заявил, что в штате покрывают кражу миллиардов долларов из бюджета. Руководство штата Миннесота и города Миннеаполис призывает к восстанию своей опасной риторикой, заявил Трамп. Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщили ранее СМИ. Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе открыл стрельбу по мужчине, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.
сша
Новости
ru-RU
