Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/tramp-866869915.html
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе - 24.01.2026, ПРАЙМ
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T22:44+0300
2026-01-24T22:44+0300
сша
общество
дональд трамп
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей должна защищать местная полиция. "У вооруженного мужчины был заряженный пистолет с двумя дополнительными обоймами, готовый к действию. О чем это все? Где была местная полиция? Почему им не позволили защищать офицеров ICE (миграционная полиция - ред.)?"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп заявил, что в штате покрывают кражу миллиардов долларов из бюджета. Руководство штата Миннесота и города Миннеаполис призывает к восстанию своей опасной риторикой, заявил Трамп. Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщили ранее СМИ. Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе открыл стрельбу по мужчине, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.
https://1prime.ru/20260124/tramp-866865723.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, общество , дональд трамп, ice
США, Общество , Дональд Трамп, ICE
22:44 24.01.2026
 
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе

Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом ICE в Миннеаполисе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей должна защищать местная полиция.
"У вооруженного мужчины был заряженный пистолет с двумя дополнительными обоймами, готовый к действию. О чем это все? Где была местная полиция? Почему им не позволили защищать офицеров ICE (миграционная полиция - ред.)?"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что в штате покрывают кражу миллиардов долларов из бюджета.
Руководство штата Миннесота и города Миннеаполис призывает к восстанию своей опасной риторикой, заявил Трамп.
Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщили ранее СМИ.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе открыл стрельбу по мужчине, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство.
Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
18:26
 
СШАОбществоДональд ТрампICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала