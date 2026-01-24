Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток Амурской области вырос на 30% в 2025 году - 24.01.2026
Пассажиропоток Амурской области вырос на 30% в 2025 году
2026-01-24T18:39+0300
2026-01-24T18:39+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
амурская область
рф
дальний восток
василий орлов
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Общий пассажиропоток через пункты пропуска Амурской области вырос на 30% в 2025 году, сообщила пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Главы регионов Дальнего Востока доложили вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу на совещании по подведению итогов работ в 2025 году и приоритетных задачах текущего года. "Общий пассажиропоток российских и иностранных граждан через пункты пропуска Амурской области в 2025 году составил 984 тысячи человек (прирост 30%). Введение безвизового режима для граждан РФ увеличило спрос на поездки в КНР туристов из регионов ДФО через Амурскую область сразу на 60%", - говорится в сообщении. Помимо этого, губернатор области Василий Орлов отметил, что регион лидирует как в ДФО, так и по стране по производству сои. К 2027 году переработку сои планируется увеличить в четыре раза до 1,6 миллиона тонн в год с 2018 года. Транспортная логистика области также активно развивается - вблизи международного моста через реку Амур создана площадка ТОР "Ровное".
амурская область
рф
дальний восток
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Общий пассажиропоток через пункты пропуска Амурской области вырос на 30% в 2025 году, сообщила пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Главы регионов Дальнего Востока доложили вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу на совещании по подведению итогов работ в 2025 году и приоритетных задачах текущего года.
"Общий пассажиропоток российских и иностранных граждан через пункты пропуска Амурской области в 2025 году составил 984 тысячи человек (прирост 30%). Введение безвизового режима для граждан РФ увеличило спрос на поездки в КНР туристов из регионов ДФО через Амурскую область сразу на 60%", - говорится в сообщении.
Помимо этого, губернатор области Василий Орлов отметил, что регион лидирует как в ДФО, так и по стране по производству сои. К 2027 году переработку сои планируется увеличить в четыре раза до 1,6 миллиона тонн в год с 2018 года.
Транспортная логистика области также активно развивается - вблизи международного моста через реку Амур создана площадка ТОР "Ровное".
