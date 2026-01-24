https://1prime.ru/20260124/tur-866859230.html

Названы самые дорогие и бюджетные туры в 2025 году

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы, самым бюджетным - из Минеральных Вод в Сочи, разница в стоимости превысила 900 раз, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata. Самым дорогим туром, который был куплен в прошлом году на платформе, стало путешествие из Москвы на Мальдивы. "Пара взрослых с двумя детьми провела на Мальдивских островах 12 ночей. Они останавливались в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Поездка обошлась в 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Самой бюджетной стала поездка из Минеральных Вод в Сочи за 4,7 тысячи рублей. Пара провела три ночи в трехзвездочном отеле без питания. Этот тур оказался даже меньше, чем самый недорогой поездкой 2024 года (5,7 тысячи рублей). В Travelata добавили, что самыми популярными направлениями 2025 года были Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Таиланд.

