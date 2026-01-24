Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы, самым бюджетным - из Минеральных Вод в Сочи, разница в стоимости превысила 900 раз, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata. Самым дорогим туром, который был куплен в прошлом году на платформе, стало путешествие из Москвы на Мальдивы. "Пара взрослых с двумя детьми провела на Мальдивских островах 12 ночей. Они останавливались в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Поездка обошлась в 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Самой бюджетной стала поездка из Минеральных Вод в Сочи за 4,7 тысячи рублей. Пара провела три ночи в трехзвездочном отеле без питания. Этот тур оказался даже меньше, чем самый недорогой поездкой 2024 года (5,7 тысячи рублей). В Travelata добавили, что самыми популярными направлениями 2025 года были Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Таиланд.
09:26 24.01.2026
 
Названы самые дорогие и бюджетные туры в 2025 году

Самый дорогой тур в России в 2025 году был в сотни раз дороже самого бюджетного

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы, самым бюджетным - из Минеральных Вод в Сочи, разница в стоимости превысила 900 раз, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.
Самым дорогим туром, который был куплен в прошлом году на платформе, стало путешествие из Москвы на Мальдивы. "Пара взрослых с двумя детьми провела на Мальдивских островах 12 ночей. Они останавливались в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Поездка обошлась в 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Самой бюджетной стала поездка из Минеральных Вод в Сочи за 4,7 тысячи рублей. Пара провела три ночи в трехзвездочном отеле без питания. Этот тур оказался даже меньше, чем самый недорогой поездкой 2024 года (5,7 тысячи рублей).
В Travelata добавили, что самыми популярными направлениями 2025 года были Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Таиланд.
 
