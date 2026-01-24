Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260124/uchitel-866852789.html
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе - 24.01.2026, ПРАЙМ
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе
Школьный 27-летний учитель в Праге хотел проверить в действии систему работы полиции, заявив, что якобы в классах школы слышна стрельба, тем самым он только... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T01:56+0300
2026-01-24T01:56+0300
общество
экономика
прага
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866852789.jpg?1769208994
ПРАГА, 24 янв - ПРАЙМ. Школьный 27-летний учитель в Праге хотел проверить в действии систему работы полиции, заявив, что якобы в классах школы слышна стрельба, тем самым он только вызвал панику, сообщил журналистам представитель пресс-службы МВД Рихард Грдина. Речь идет о средней школе на улице Рогачова в районе Прага-3. "Понадобилось прибытие нескольких десятков полицейских, а также медиков для того, чтобы привести в порядок ситуацию в школе, успокоить ее персонал и учеников, а также срочно прибывавших родителей, узнавших о тревоге в школе. Некоторые дети бегали по школе с поднятыми вверх руками, другие баррикадировались в классах партами и стульями, а на первом этаже прыгали из окон. К счастью обошлось без серьезных травм", - сказал Грдина. По словам Грдины, вызвавший всю эту панику учитель сразу признался в содеянном, его доставили в полицию для допроса. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет или крупный штраф. "Я совершенно потрясен инцидентом в средней школе в Праге. Ложное сообщение о стрельбе непростительно, особенно от учителя. Безопасность детей и персонала оказалась под угрозой, а подразделения полиции были неоправданно перегружены. Я рад, что стрельба не подтвердилась и никто не пострадал. Благодарю всех за профессиональную реакцию", - заявил на пресс-конференции глава чешского МВД Лубомир Метнар.
прага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , прага, мвд
Общество , Экономика, Прага, МВД
01:56 24.01.2026
 
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе

В Праге учитель вызвал панику из-за ложного сообщения о стрельбе в школе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПРАГА, 24 янв - ПРАЙМ. Школьный 27-летний учитель в Праге хотел проверить в действии систему работы полиции, заявив, что якобы в классах школы слышна стрельба, тем самым он только вызвал панику, сообщил журналистам представитель пресс-службы МВД Рихард Грдина.
Речь идет о средней школе на улице Рогачова в районе Прага-3.
"Понадобилось прибытие нескольких десятков полицейских, а также медиков для того, чтобы привести в порядок ситуацию в школе, успокоить ее персонал и учеников, а также срочно прибывавших родителей, узнавших о тревоге в школе. Некоторые дети бегали по школе с поднятыми вверх руками, другие баррикадировались в классах партами и стульями, а на первом этаже прыгали из окон. К счастью обошлось без серьезных травм", - сказал Грдина.
По словам Грдины, вызвавший всю эту панику учитель сразу признался в содеянном, его доставили в полицию для допроса.
Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет или крупный штраф.
"Я совершенно потрясен инцидентом в средней школе в Праге. Ложное сообщение о стрельбе непростительно, особенно от учителя. Безопасность детей и персонала оказалась под угрозой, а подразделения полиции были неоправданно перегружены. Я рад, что стрельба не подтвердилась и никто не пострадал. Благодарю всех за профессиональную реакцию", - заявил на пресс-конференции глава чешского МВД Лубомир Метнар.
 
ЭкономикаОбществоПрагаМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала