https://1prime.ru/20260124/uchitel-866852789.html
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе - 24.01.2026, ПРАЙМ
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе
Школьный 27-летний учитель в Праге хотел проверить в действии систему работы полиции, заявив, что якобы в классах школы слышна стрельба, тем самым он только... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T01:56+0300
2026-01-24T01:56+0300
2026-01-24T01:56+0300
общество
экономика
прага
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866852789.jpg?1769208994
ПРАГА, 24 янв - ПРАЙМ. Школьный 27-летний учитель в Праге хотел проверить в действии систему работы полиции, заявив, что якобы в классах школы слышна стрельба, тем самым он только вызвал панику, сообщил журналистам представитель пресс-службы МВД Рихард Грдина.
Речь идет о средней школе на улице Рогачова в районе Прага-3.
"Понадобилось прибытие нескольких десятков полицейских, а также медиков для того, чтобы привести в порядок ситуацию в школе, успокоить ее персонал и учеников, а также срочно прибывавших родителей, узнавших о тревоге в школе. Некоторые дети бегали по школе с поднятыми вверх руками, другие баррикадировались в классах партами и стульями, а на первом этаже прыгали из окон. К счастью обошлось без серьезных травм", - сказал Грдина.
По словам Грдины, вызвавший всю эту панику учитель сразу признался в содеянном, его доставили в полицию для допроса.
Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет или крупный штраф.
"Я совершенно потрясен инцидентом в средней школе в Праге. Ложное сообщение о стрельбе непростительно, особенно от учителя. Безопасность детей и персонала оказалась под угрозой, а подразделения полиции были неоправданно перегружены. Я рад, что стрельба не подтвердилась и никто не пострадал. Благодарю всех за профессиональную реакцию", - заявил на пресс-конференции глава чешского МВД Лубомир Метнар.
прага
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , прага, мвд
Общество , Экономика, Прага, МВД
Школьный учитель в Праге вызвал панику в школе
В Праге учитель вызвал панику из-за ложного сообщения о стрельбе в школе
ПРАГА, 24 янв - ПРАЙМ. Школьный 27-летний учитель в Праге хотел проверить в действии систему работы полиции, заявив, что якобы в классах школы слышна стрельба, тем самым он только вызвал панику, сообщил журналистам представитель пресс-службы МВД Рихард Грдина.
Речь идет о средней школе на улице Рогачова в районе Прага-3.
"Понадобилось прибытие нескольких десятков полицейских, а также медиков для того, чтобы привести в порядок ситуацию в школе, успокоить ее персонал и учеников, а также срочно прибывавших родителей, узнавших о тревоге в школе. Некоторые дети бегали по школе с поднятыми вверх руками, другие баррикадировались в классах партами и стульями, а на первом этаже прыгали из окон. К счастью обошлось без серьезных травм", - сказал Грдина.
По словам Грдины, вызвавший всю эту панику учитель сразу признался в содеянном, его доставили в полицию для допроса.
Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет или крупный штраф.
"Я совершенно потрясен инцидентом в средней школе в Праге. Ложное сообщение о стрельбе непростительно, особенно от учителя. Безопасность детей и персонала оказалась под угрозой, а подразделения полиции были неоправданно перегружены. Я рад, что стрельба не подтвердилась и никто не пострадал. Благодарю всех за профессиональную реакцию", - заявил на пресс-конференции глава чешского МВД Лубомир Метнар.