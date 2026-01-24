Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Решающий этап": на Западе объяснили срочность визита Уиткоффа к Путину - 24.01.2026
"Решающий этап": на Западе объяснили срочность визита Уиткоффа к Путину
В ходе вчерашнего диалога специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве, вероятно, была представлена... | 24.01.2026, ПРАЙМ
украина
украина
стив уиткофф
владимир путин
сша
мировая экономика
москва
дональд трамп
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ходе вчерашнего диалога специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве, вероятно, была представлена обновленная позиция администрации Белого дома по поводу специальной операции, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico."Москва превращается в центр международной дипломатии с прибытием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для личной встречи с президентом Владимиром Путиным. &lt;…&gt; Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. &lt;…&gt; Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами после дискуссий с киевским режимом и западными союзниками", — указывается в тексте.При этом срочность организации визита Уиткоффа и Кушнера обусловлена многочисленными разногласиями внутри западной коалиции на прошедшей встрече в Давосе."Не случайно атмосфера на Давосском форуме отражает все более очевидное столкновение противоположных взглядов внутри западных союзников на будущее международного порядка", — резюмируется в материале.В ночь на пятницу Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией, возглавляемой Уиткоффом. По окончании встречи Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении первого заседания рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей обеих стран и Украины.Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что американская сторона признала: без разрешения территориального вопроса по согласованной формуле в Анкоридже на долгосрочное урегулирование рассчитывать не стоит. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть Донбасс, что является важным условием Москвы.
украина
сша
москва
07:01 24.01.2026
 
"Решающий этап": на Западе объяснили срочность визита Уиткоффа к Путину

AntiDiplomatico: Уиткофф мог представить Путину обновленный курс США по Украине

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Президент Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Президент Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ходе вчерашнего диалога специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве, вероятно, была представлена обновленная позиция администрации Белого дома по поводу специальной операции, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.
"Москва превращается в центр международной дипломатии с прибытием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для личной встречи с президентом Владимиром Путиным. <…> Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. <…> Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами после дискуссий с киевским режимом и западными союзниками", — указывается в тексте.
При этом срочность организации визита Уиткоффа и Кушнера обусловлена многочисленными разногласиями внутри западной коалиции на прошедшей встрече в Давосе.
"Не случайно атмосфера на Давосском форуме отражает все более очевидное столкновение противоположных взглядов внутри западных союзников на будущее международного порядка", — резюмируется в материале.
В ночь на пятницу Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией, возглавляемой Уиткоффом. По окончании встречи Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении первого заседания рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей обеих стран и Украины.
Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что американская сторона признала: без разрешения территориального вопроса по согласованной формуле в Анкоридже на долгосрочное урегулирование рассчитывать не стоит. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть Донбасс, что является важным условием Москвы.
Общество УКРАИНА Стив Уиткофф Владимир Путин США Мировая экономика МОСКВА Дональд Трамп
 
 
