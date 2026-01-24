https://1prime.ru/20260124/uitkoff-866856469.html

"Решающий этап": на Западе объяснили срочность визита Уиткоффа к Путину

общество

украина

стив уиткофф

владимир путин

сша

мировая экономика

москва

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_fc6c48d859caf58e7aa0e06e5a482517.jpg

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ходе вчерашнего диалога специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве, вероятно, была представлена обновленная позиция администрации Белого дома по поводу специальной операции, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico."Москва превращается в центр международной дипломатии с прибытием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для личной встречи с президентом Владимиром Путиным. <…> Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. <…> Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами после дискуссий с киевским режимом и западными союзниками", — указывается в тексте.При этом срочность организации визита Уиткоффа и Кушнера обусловлена многочисленными разногласиями внутри западной коалиции на прошедшей встрече в Давосе."Не случайно атмосфера на Давосском форуме отражает все более очевидное столкновение противоположных взглядов внутри западных союзников на будущее международного порядка", — резюмируется в материале.В ночь на пятницу Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией, возглавляемой Уиткоффом. По окончании встречи Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении первого заседания рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей обеих стран и Украины.Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что американская сторона признала: без разрешения территориального вопроса по согласованной формуле в Анкоридже на долгосрочное урегулирование рассчитывать не стоит. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть Донбасс, что является важным условием Москвы.

украина

сша

москва

