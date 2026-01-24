https://1prime.ru/20260124/uitkoff-866871881.html
Переговоры по Украине в ОАЭ продолжатся на следующей неделе, заявил Уиткофф
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. "Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби", - написал Уиткофф на своей странице в соцсети Х. Он назвал прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров конструктивными, подтвердив решимость администрации президента США Дональда Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта.
