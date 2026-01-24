"Захватывают власть". На Западе забили тревогу из-за событий на Украине

https://1prime.ru/20260124/ukraina-866855196.html

Основатель нацбатальона "Азов"* Андрей Билецкий** может заменить нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, сообщило немецкое издание Junge Welt. | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T04:45+0300

2026-01-24T04:45+0300

2026-01-24T04:45+0300

политика

украина

киев

запад

владимир зеленский

денис шмыгаль

всу

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Основатель нацбатальона "Азов"* Андрей Билецкий** может заменить нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, сообщило немецкое издание Junge Welt."Неонацисты Киева захватывают власть. Уже несколько дней на Украине говорят о возможной замене главкома ВСУ Александра Сырского. <…> Он непопулярен в войсках, его считают насильником солдат. <…> Но в качестве его приемника рассматривается не кто-нибудь, а Андрей Билецкий**, ныне командующий 3-м армейским корпусом. Это, так сказать, отрегулированная версия его фашистского полка "Азов"* с первых дней после "Евромайдана" в 2014 году", — говорится в материале.Особое внимание в публикации уделяется экстремистским взглядам предполагаемого кандидата и действиям его подчиненных."Билецкий** не скрывает своих политических амбиций. Он происходит из харьковской ультра-сцены и поддерживает движение "белое превосходство", провозгласившее украинцев "единственной арийской расой в мире". <…> Его солдат используют как уборщиков везде, где ситуация становится опасной для Украины, и они проводят чистки офицерского корпуса", — отмечается в статье.В начале января Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова** на должность главы своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Позже украинский парламент утвердил Михаила Федорова на пост министра обороны, заменив Дениса Шмыгаля, который был назначен министром энергетики.* Террористическая организация, запрещена в России.** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://1prime.ru/20260103/ukraina-866170069.html

2026

Новости

