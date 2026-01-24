Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Худшие опасения": на Западе бьют тревогу из-за прорыва фронта на Украине - 24.01.2026
"Худшие опасения": на Западе бьют тревогу из-за прорыва фронта на Украине
"Худшие опасения": на Западе бьют тревогу из-за прорыва фронта на Украине - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Худшие опасения": на Западе бьют тревогу из-за прорыва фронта на Украине
Киев оказался перед лицом возможного оперативного прорыва рубежей российскими войсками, что вынудит его пойти на три важные уступки Москве, пишет немецкое... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T07:06+0300
2026-01-24T07:06+0300
нато
дмитрий песков
украина
мировая экономика
россия
запад
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175096_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a8b9876202e19856b047a7d2d558417.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Киев оказался перед лицом возможного оперативного прорыва рубежей российскими войсками, что вынудит его пойти на три важные уступки Москве, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Украине, не имеющей жизнеспособных вариантов, вероятно, придется смириться с "навязанным миром". &lt;…&gt; Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. &lt;…&gt; Более того, сохраняется опасность того, что российские Вооруженные силы добьются оперативного прорыва, и фронт прорвется в решающий момент. &lt;…&gt; Все это фактически означает, что худшие опасения Украины, вероятно, сбудутся", — указано в материале.В статье подчеркивается, что в такой ситуации у киевского правительства фактически нет выбора, и Зеленский будет вынужден пойти на три главных уступки России."Для Украины неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на украинской территории. Я не вижу места для маневра у украинского руководства", — приводит издание слова австрийского политолога Герхарда Манготта.Автор статьи отмечает, что несмотря на то, что эти условия могут быть крайне неблагоприятными для Украины, их принятие будет наименее мрачным вариантом, поскольку переговорные позиции Киева "могут еще больше ухудшиться".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельных решений Украины сокращаются в результате российских наступательных действий. Он отметил, что продолжение конфликта для Киева является бессмысленным и опасным.
https://1prime.ru/20260123/svo-866813219.html
https://1prime.ru/20260122/svo-866779065.html
украина
запад
киев
нато, дмитрий песков, украина, мировая экономика, россия, запад, киев
НАТО, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Киев
07:06 24.01.2026
 
"Худшие опасения": на Западе бьют тревогу из-за прорыва фронта на Украине

BZ: Украина находится на грани прорыва фронта и примет все условия России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Киев оказался перед лицом возможного оперативного прорыва рубежей российскими войсками, что вынудит его пойти на три важные уступки Москве, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Украине, не имеющей жизнеспособных вариантов, вероятно, придется смириться с "навязанным миром". <…> Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. <…> Более того, сохраняется опасность того, что российские Вооруженные силы добьются оперативного прорыва, и фронт прорвется в решающий момент. <…> Все это фактически означает, что худшие опасения Украины, вероятно, сбудутся", — указано в материале.
В статье подчеркивается, что в такой ситуации у киевского правительства фактически нет выбора, и Зеленский будет вынужден пойти на три главных уступки России.
"Для Украины неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на украинской территории. Я не вижу места для маневра у украинского руководства", — приводит издание слова австрийского политолога Герхарда Манготта.
Автор статьи отмечает, что несмотря на то, что эти условия могут быть крайне неблагоприятными для Украины, их принятие будет наименее мрачным вариантом, поскольку переговорные позиции Киева "могут еще больше ухудшиться".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельных решений Украины сокращаются в результате российских наступательных действий. Он отметил, что продолжение конфликта для Киева является бессмысленным и опасным.
НАТОДмитрий ПесковУКРАИНАМировая экономикаРОССИЯЗАПАДКиев
 
 
