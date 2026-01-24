https://1prime.ru/20260124/ukraina-866856767.html
На Западе выявили ловушку, в которую могли попасть США из-за Украины
На Западе выявили ловушку, в которую могли попасть США из-за Украины - 24.01.2026, ПРАЙМ
На Западе выявили ловушку, в которую могли попасть США из-за Украины
Европа могла уступить Гренландию в обмен на гарантии безопасности США для Киева, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T07:10+0300
2026-01-24T07:10+0300
2026-01-24T07:11+0300
политика
сша
гренландия
украина
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/12/777141265_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_984930afd071ffc8c713ba3d7ef9051f.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Европа могла уступить Гренландию в обмен на гарантии безопасности США для Киева, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Для европейцев Украина и конфликт на ее территории — это настоящая навязчивая идея. <…> Они попытались ввести масштабные санкции против России еще в феврале 2022 года. Но это не принесло результата. Что же делать? Повторить то же самое еще 19 раз. Разве это не признак одержимости? Я настаиваю на своем: это их главная забота", — заявил он.Аналитик также предположил, что Евросоюз заключил с президентом США Дональдом Трампом тайное соглашение по Украине."Европейцы могли предложить Трампу сделку по принципу "ты мне, я тебе". Да, он может получить Гренландию, но взамен должен предоставить Украине письменный документ, закрепляющий гарантии безопасности в рамках пятой статьи Североатлантического договора. <…> Не удивляйтесь, если в конечном счете произойдет что-то подобное", — отметил Меркурис.В среду в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США сообщил о намерении немедленно начать переговоры о покупке острова и подчеркнул, что не планирует использовать силу для достижения этой цели. Он также упомянул, что США ошиблись, "передав" Гренландию Дании после Второй мировой войны. Трамп предупредил, что в случае потенциального военного конфликта над Гренландией "будут летать ракеты". Однако Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если будут только его арендовать. Подход Вашингтона столкнулся с резкой критикой в самой Гренландии, где как власти, так и большинство населения выступили против присоединения к США. Инициатива также не нашла поддержки в Европе.
https://1prime.ru/20260118/rossiya-866645874.html
сша
гренландия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/12/777141265_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_df315b596d495835b40a622ac02c94bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, гренландия, украина, дональд трамп, ес
Политика, США, Гренландия, УКРАИНА, Дональд Трамп, ЕС
На Западе выявили ловушку, в которую могли попасть США из-за Украины
Аналитик Меркурис: ЕС мог обменять Гренландию на гарантии США для Украины
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ.
Европа могла уступить Гренландию в обмен на гарантии безопасности США для Киева, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Для европейцев Украина и конфликт на ее территории — это настоящая навязчивая идея. <…> Они попытались ввести масштабные санкции против России еще в феврале 2022 года. Но это не принесло результата. Что же делать? Повторить то же самое еще 19 раз. Разве это не признак одержимости? Я настаиваю на своем: это их главная забота", — заявил он.
Аналитик также предположил, что Евросоюз заключил с президентом США Дональдом Трампом тайное соглашение по Украине.
"Европейцы могли предложить Трампу сделку по принципу "ты мне, я тебе". Да, он может получить Гренландию, но взамен должен предоставить Украине письменный документ, закрепляющий гарантии безопасности в рамках пятой статьи Североатлантического договора. <…> Не удивляйтесь, если в конечном счете произойдет что-то подобное", — отметил Меркурис.
В среду в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США сообщил о намерении немедленно начать переговоры о покупке острова и подчеркнул, что не планирует использовать силу для достижения этой цели. Он также упомянул, что США ошиблись, "передав" Гренландию Дании после Второй мировой войны.
Трамп предупредил, что в случае потенциального военного конфликта над Гренландией "будут летать ракеты". Однако Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если будут только его арендовать.
Подход Вашингтона столкнулся с резкой критикой в самой Гренландии, где как власти, так и большинство населения выступили против присоединения к США. Инициатива также не нашла поддержки в Европе.
"Вот и все". В США внезапно высказались о конфликте России и Украины