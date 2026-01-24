Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пошлины США на вино из Франции затронут 40% их импорта - 24.01.2026, ПРАЙМ
Пошлины США на вино из Франции затронут 40% их импорта
Пошлины США на вино из Франции затронут 40% их импорта - 24.01.2026, ПРАЙМ
Пошлины США на вино из Франции затронут 40% их импорта
Пошлины, которые президент США Дональд Трамп может ввести на ввоз французского вина и шампанского, затронут до 40% поставок этого алкогольного напитка в страну... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T16:11+0300
2026-01-24T16:11+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пошлины, которые президент США Дональд Трамп может ввести на ввоз французского вина и шампанского, затронут до 40% поставок этого алкогольного напитка в страну из-за рубежа, выяснило РИА Новости по данным таможни Штатов. Трамп заявил во вторник, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда французский президент Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства страны Анни Женевар сочла их шантажом. Французские компании в январе-октябре 2025 года поставили вина на американский рынок на 2 миллиарда долларов. В результате Франция стала крупнейшим экспортером этого напитка в США. Согласно расчетам, доля Парижа от всего ввозимого в США вина составляет 38,4%. Таким образом, тарифные меры могут ударить почти по 40% импортной винной продукции на американском рынке.
16:11 24.01.2026
 
Пошлины США на вино из Франции затронут 40% их импорта

Таможня США: пошлины Трампа затронут до 40% импорта французского вина и шампанского

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Дегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Дегустация вина . Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пошлины, которые президент США Дональд Трамп может ввести на ввоз французского вина и шампанского, затронут до 40% поставок этого алкогольного напитка в страну из-за рубежа, выяснило РИА Новости по данным таможни Штатов.
Трамп заявил во вторник, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда французский президент Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства страны Анни Женевар сочла их шантажом.
Французские компании в январе-октябре 2025 года поставили вина на американский рынок на 2 миллиарда долларов. В результате Франция стала крупнейшим экспортером этого напитка в США.
Согласно расчетам, доля Парижа от всего ввозимого в США вина составляет 38,4%. Таким образом, тарифные меры могут ударить почти по 40% импортной винной продукции на американском рынке.
Экономика Бизнес Мировая экономика США ФРАНЦИЯ Газа Дональд Трамп Эммануэль Макрон
 
 
