Пять ситуаций, когда пора забирать все деньги со вклада с потерей процентов

2026-01-24T02:02+0300

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. В абсолютном большинстве случаев досрочное снятие вклада ведет к потере доходности, то есть, процентов. Но есть несколько сценариев, когда это может быть финансово оправданным, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова."Досрочное снятие выгодно, если использование изъятых денег принесет больше дохода в другом инструменте, чем если их просто оставят на вкладе до конца срока", - объяснила она.Это может быть в случае резкого скачка процентных ставок в экономике. В этом случае Центробанк сильно повышает ключевую ставку, банки мгновенно начинают предлагать новые вклады под гораздо более высокий процент. И это перекрывает убыток от потери дохода на прежних условиях.Вторая причина – возможность избавиться от дорогого долга, если проценты по нему гораздо выше, чем по банковскому вкладу. Прямого дохода тут не будет, но логично погасить его, чтобы не нести финансовый ущерб.Третья причина для досрочного выгодного снятия вклада – это возможность совершить критически важную покупку или инвестицию. Но в каждом случае это нужно считать индивидуально.Четвертая причина - риск отзыва лицензии у банка. Например, появились признаки нестабильности, банк попал в черные списки. Лучше снять деньги, если тем более сумма вашего вклада превышает предел страхового возмещения АСВ (1,4 миллиона рублей). Тогда вы теряете проценты, но спасаете основную сумму, превышающую страховой лимит.И, наконец, пятая причина – внезапные жизненные обстоятельства: здоровье, безопасность, жилье, помощь близким — базовые вещи, которые всегда важнее любого финансового дохода, заключила Глушкова.

