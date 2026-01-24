https://1prime.ru/20260124/vodka-866860294.html
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до рекордных показателей
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до рекордных показателей - 24.01.2026, ПРАЙМ
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до рекордных показателей
Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по...
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни. Так, за год поставки продажи на грузинский рынок увеличились на треть, составив 6,6 миллиона долларов. Однако в физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее. Всего на Россию приходится треть импортного рынка водки в Грузии. Другими крупными поставщиками этого алкоголя на местный рынок являются Украина (15%), Белоруссия (13%), Финляндия (11%), Армения и Латвия (по 8%) и Германия (4%).
