Экспорт водки из России в Грузию подскочил до рекордных показателей

2026-01-24T10:21+0300

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни. Так, за год поставки продажи на грузинский рынок увеличились на треть, составив 6,6 миллиона долларов. Однако в физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее. Всего на Россию приходится треть импортного рынка водки в Грузии. Другими крупными поставщиками этого алкоголя на местный рынок являются Украина (15%), Белоруссия (13%), Финляндия (11%), Армения и Латвия (по 8%) и Германия (4%).

