"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом
Die Weltwoche: в ЕС и США осознают, что конфликт на Украине ведет к краху
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ЕС и США начинают понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжение конфликта на Украине ведут их к катастрофе, пишет Die Weltwoche.
"Возможно, он тот, кого уже невыносимо слушать, чьи однообразные появления в гражданском и хрипловатый голос уже надоели? Америка под руководством Трампа решила умыть руки. В США это называется "сократить потери и уйти" — если ты терпишь только убытки, уходи прочь", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, к подобным выводам начинают приходить и европейцы.
"Украина — это бездонная яма", — подчеркивается в статье.
Автор пишет, что дело не только в миллиардах помощи, исчезающих в "трясине коррупции" в Киеве, но и в огромных военных расходах, разрывающих бюджеты.
"Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху", — резюмирует Die Weltwoche.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас к переговорам. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз говорил, что Россия выступает только за долгосрочное урегулирование без временных перемирий, которое возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящих на Украине.