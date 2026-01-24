Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом
В ЕС и США начинают понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжение конфликта на Украине ведут их к катастрофе, пишет Die Weltwoche. | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ЕС и США начинают понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжение конфликта на Украине ведут их к катастрофе, пишет Die Weltwoche."Возможно, он тот, кого уже невыносимо слушать, чьи однообразные появления в гражданском и хрипловатый голос уже надоели? Америка под руководством Трампа решила умыть руки. В США это называется "сократить потери и уйти" — если ты терпишь только убытки, уходи прочь", — говорится в публикации.Как отмечает издание, к подобным выводам начинают приходить и европейцы."Украина — это бездонная яма", — подчеркивается в статье.Автор пишет, что дело не только в миллиардах помощи, исчезающих в "трясине коррупции" в Киеве, но и в огромных военных расходах, разрывающих бюджеты."Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху", — резюмирует Die Weltwoche.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас к переговорам. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют боеспособность.Владимир Путин не раз говорил, что Россия выступает только за долгосрочное урегулирование без временных перемирий, которое возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящих на Украине.
23:36 24.01.2026
 
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом

Die Weltwoche: в ЕС и США осознают, что конфликт на Украине ведет к краху

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ЕС и США начинают понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжение конфликта на Украине ведут их к катастрофе, пишет Die Weltwoche.
"Возможно, он тот, кого уже невыносимо слушать, чьи однообразные появления в гражданском и хрипловатый голос уже надоели? Америка под руководством Трампа решила умыть руки. В США это называется "сократить потери и уйти" — если ты терпишь только убытки, уходи прочь", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Сийярто резко ответил главе МИД Украины после слов об Орбане
Вчера, 23:30
Как отмечает издание, к подобным выводам начинают приходить и европейцы.
"Украина — это бездонная яма", — подчеркивается в статье.
Автор пишет, что дело не только в миллиардах помощи, исчезающих в "трясине коррупции" в Киеве, но и в огромных военных расходах, разрывающих бюджеты.
"Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху", — резюмирует Die Weltwoche.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас к переговорам. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз говорил, что Россия выступает только за долгосрочное урегулирование без временных перемирий, которое возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящих на Украине.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России
Вчера, 23:24
 
УКРАИНАСШАЗАПАДВладимир ЗеленскийЕСНАТОООНДмитрий ПесковВасилий Небензя
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
