https://1prime.ru/20260124/vypad-866870827.html

"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом

"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом - 24.01.2026, ПРАЙМ

"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом

В ЕС и США начинают понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжение конфликта на Украине ведут их к катастрофе, пишет Die Weltwoche. | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T23:36+0300

2026-01-24T23:36+0300

2026-01-24T23:36+0300

украина

сша

запад

владимир зеленский

ес

нато

оон

дмитрий песков

василий небензя

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ЕС и США начинают понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжение конфликта на Украине ведут их к катастрофе, пишет Die Weltwoche."Возможно, он тот, кого уже невыносимо слушать, чьи однообразные появления в гражданском и хрипловатый голос уже надоели? Америка под руководством Трампа решила умыть руки. В США это называется "сократить потери и уйти" — если ты терпишь только убытки, уходи прочь", — говорится в публикации.Как отмечает издание, к подобным выводам начинают приходить и европейцы."Украина — это бездонная яма", — подчеркивается в статье.Автор пишет, что дело не только в миллиардах помощи, исчезающих в "трясине коррупции" в Киеве, но и в огромных военных расходах, разрывающих бюджеты."Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху", — резюмирует Die Weltwoche.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас к переговорам. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют боеспособность.Владимир Путин не раз говорил, что Россия выступает только за долгосрочное урегулирование без временных перемирий, которое возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящих на Украине.

https://1prime.ru/20260124/siyryato-866870484.html

https://1prime.ru/20260124/fedorov-866870189.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, запад, владимир зеленский, ес, нато, оон, дмитрий песков, василий небензя