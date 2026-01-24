Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума - 24.01.2026
Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума
Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума - 24.01.2026, ПРАЙМ
Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума
Грузия в 2025 году нарастила экспорт яблок в Россию вдвое, до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T16:01+0300
2026-01-24T16:01+0300
россия
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_73b54aba118d75fe432e1bd26ca97aea.jpg
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Грузия в 2025 году нарастила экспорт яблок в Россию вдвое, до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Так, в 2025 году стоимость грузинских поставок яблок на российский рынок составила 12,9 миллиона долларов против 5,6 миллиона годом ранее. Это стало максимальной стоимостью продаж в современной истории. Помимо яблок в Россию поставлялись персики, при этом на них спрос вырос не так значительно - на 7,6%, до 28,3 миллиона долларов. Одновременно российский импорт сливы из Грузии увеличился на 16%, составив 6,34 миллиона долларов.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d674874b169997ef3a096eec5e8a8ef5.jpg
1920
1920
true
16:01 24.01.2026
 
Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума

Грузия в 2025 году вдвое нарастила поставки яблок в Россию

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯблоки
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Яблоки. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Грузия в 2025 году нарастила экспорт яблок в Россию вдвое, до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни.
Так, в 2025 году стоимость грузинских поставок яблок на российский рынок составила 12,9 миллиона долларов против 5,6 миллиона годом ранее. Это стало максимальной стоимостью продаж в современной истории.
Помимо яблок в Россию поставлялись персики, при этом на них спрос вырос не так значительно - на 7,6%, до 28,3 миллиона долларов.
Одновременно российский импорт сливы из Грузии увеличился на 16%, составив 6,34 миллиона долларов.
 
