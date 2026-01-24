https://1prime.ru/20260124/yabloki-866862916.html

Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Грузия в 2025 году нарастила экспорт яблок в Россию вдвое, до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Так, в 2025 году стоимость грузинских поставок яблок на российский рынок составила 12,9 миллиона долларов против 5,6 миллиона годом ранее. Это стало максимальной стоимостью продаж в современной истории. Помимо яблок в Россию поставлялись персики, при этом на них спрос вырос не так значительно - на 7,6%, до 28,3 миллиона долларов. Одновременно российский импорт сливы из Грузии увеличился на 16%, составив 6,34 миллиона долларов.

