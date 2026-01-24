Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча угля в Якутии превысила 50 миллионов тонн за 2025 год - 24.01.2026
Добыча угля в Якутии превысила 50 миллионов тонн за 2025 год
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Добыча угля превысила 51,6 миллиона тонн за прошедший год в Республике Саха (Якутия), сообщила пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Главы регионов Дальнего Востока доложили Трутневу на совещании по подведению итогов работ в 2025 году и приоритетных задачах текущего года. "Экономика региона сохраняет свою устойчивость. Валовой региональный продукт оценивается в 2,6 триллиона рублей с реальным ростом на 0,7%. Добыча угля превысила 51,6 миллиона тонн, а добыча золота – 56 тонн. Это исторические максимумы в Якутии и вторые позиции в стране", - говорится в сообщении. Как отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, за 2025 год в экономику региона привлечено 723 миллиардов рублей инвестиций. В Нацрейтинге состояния инвестклимата Якутия входит в пятерку лучших регионов по "Регуляторной среде". Помимо этого, в 2025 году в Якутии введены в эксплуатацию 29 социальных объектов за счёт всех источников, в том числе нацпроектов. Строители установили новый рекорд по вводу жилья, составив 806 тысяч квадратных метров, что на 107,1% больше по сравнению с 2024 годом. В рамках программы арендного жилья возведены три дома, в которых расположено 193 квартиры. В 2026 году планируется сдача еще пяти домов на 810 квартир, а также ввод в эксплуатацию 41 социального объекта.
19:08 24.01.2026
 
Добыча угля в Якутии превысила 50 миллионов тонн за 2025 год

Добыча угля в Якутии превысила 51,6 млн тонн за 2025 г

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Добыча угля превысила 51,6 миллиона тонн за прошедший год в Республике Саха (Якутия), сообщила пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Главы регионов Дальнего Востока доложили Трутневу на совещании по подведению итогов работ в 2025 году и приоритетных задачах текущего года.
"Экономика региона сохраняет свою устойчивость. Валовой региональный продукт оценивается в 2,6 триллиона рублей с реальным ростом на 0,7%. Добыча угля превысила 51,6 миллиона тонн, а добыча золота – 56 тонн. Это исторические максимумы в Якутии и вторые позиции в стране", - говорится в сообщении.
Как отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, за 2025 год в экономику региона привлечено 723 миллиардов рублей инвестиций. В Нацрейтинге состояния инвестклимата Якутия входит в пятерку лучших регионов по "Регуляторной среде".
Помимо этого, в 2025 году в Якутии введены в эксплуатацию 29 социальных объектов за счёт всех источников, в том числе нацпроектов. Строители установили новый рекорд по вводу жилья, составив 806 тысяч квадратных метров, что на 107,1% больше по сравнению с 2024 годом. В рамках программы арендного жилья возведены три дома, в которых расположено 193 квартиры. В 2026 году планируется сдача еще пяти домов на 810 квартир, а также ввод в эксплуатацию 41 социального объекта.
Минэнерго ожидает рассрочку по НДПИ для 138 угольных организаций
