https://1prime.ru/20260124/zaemschiki-866856391.html
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке - 24.01.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T06:46+0300
2026-01-24T06:46+0300
2026-01-24T07:45+0300
банки
финансы
кузбасс
архангельская область
бурятия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866856391.jpg?1769229918
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Кузбассе составляет 0,09%, в Ненецком автономном округе - 0,2%, а в Архангельской области - 0,41%. В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Бурятия и Чувашия с показателями 0,43% и 0,46% соответственно. Далее идут Магаданская и Пензенская области и Якутия (0,49%). А также Республика Мордовия (0,51%) и Амурская область (0,53%).
кузбасс
архангельская область
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, кузбасс, архангельская область, бурятия, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, КУЗБАСС, Архангельская область, Бурятия, банк Россия, Банк России
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
ЦБ: жители Кузбасса вошли в тройку самых ответственных ипотечных заемщиков
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Кузбассе составляет 0,09%, в Ненецком автономном округе - 0,2%, а в Архангельской области - 0,41%.
В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Бурятия и Чувашия с показателями 0,43% и 0,46% соответственно.
Далее идут Магаданская и Пензенская области и Якутия (0,49%). А также Республика Мордовия (0,51%) и Амурская область (0,53%).