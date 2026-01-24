https://1prime.ru/20260124/zaemschiki-866856391.html

Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке

Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке - 24.01.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке

Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T06:46+0300

2026-01-24T06:46+0300

2026-01-24T07:45+0300

банки

финансы

кузбасс

архангельская область

бурятия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866856391.jpg?1769229918

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Кузбассе составляет 0,09%, в Ненецком автономном округе - 0,2%, а в Архангельской области - 0,41%. В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Бурятия и Чувашия с показателями 0,43% и 0,46% соответственно. Далее идут Магаданская и Пензенская области и Якутия (0,49%). А также Республика Мордовия (0,51%) и Амурская область (0,53%).

кузбасс

архангельская область

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, кузбасс, архангельская область, бурятия, банк россия, банк россии