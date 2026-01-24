Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке - 24.01.2026
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке - 24.01.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T06:46+0300
2026-01-24T07:45+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Кузбассе составляет 0,09%, в Ненецком автономном округе - 0,2%, а в Архангельской области - 0,41%. В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Бурятия и Чувашия с показателями 0,43% и 0,46% соответственно. Далее идут Магаданская и Пензенская области и Якутия (0,49%). А также Республика Мордовия (0,51%) и Амурская область (0,53%).
06:46 24.01.2026 (обновлено: 07:45 24.01.2026)
 
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке

ЦБ: жители Кузбасса вошли в тройку самых ответственных ипотечных заемщиков

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Кузбассе составляет 0,09%, в Ненецком автономном округе - 0,2%, а в Архангельской области - 0,41%.
В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Бурятия и Чувашия с показателями 0,43% и 0,46% соответственно.
Далее идут Магаданская и Пензенская области и Якутия (0,49%). А также Республика Мордовия (0,51%) и Амурская область (0,53%).
 
