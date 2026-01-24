Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ - 24.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ - 24.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Зеленский, осознавая тяжесть своего положения и неизбежность неблагоприятного исхода на трехсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби, находится в... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Зеленский, осознавая тяжесть своего положения и неизбежность неблагоприятного исхода на трехсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби, находится в состоянии паники, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Сегодня проходит трехсторонняя встреча. И я думаю, что Зеленский был очень, очень обеспокоен тем, как она пройдет. &lt;…&gt; Зеленский не хочет там находиться. Его люди не хотят там находиться, но они там. &lt;…&gt; И, вероятно, за этим столом не три равноправных партнера. Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. &lt;…&gt; Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике", — рассказал военный.Он подчеркнул, что текущие события на поле боя укрепляют доминирующее положение российской дипломатии в ОАЭ, угрожая привлечь Киев к ответственности за действия во время спецоперации."У русских есть рычаги влияния. У нас их нет. &lt;…&gt; И, судя по всему, сегодня в Абу-Даби украинской стороне придется ответить за свои действия", — добавил Дэвис.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На встречу прибыла российская делегация по вопросам безопасности, возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым. В ОАЭ также встретятся руководители двусторонней группы по экономическим вопросам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф, чтобы обсудить вопросы, связанные с заблокированными в США российскими активами.
В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Зеленский, осознавая тяжесть своего положения и неизбежность неблагоприятного исхода на трехсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби, находится в состоянии паники, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Сегодня проходит трехсторонняя встреча. И я думаю, что Зеленский был очень, очень обеспокоен тем, как она пройдет. <…> Зеленский не хочет там находиться. Его люди не хотят там находиться, но они там. <…> И, вероятно, за этим столом не три равноправных партнера. Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. <…> Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике", — рассказал военный.
Он подчеркнул, что текущие события на поле боя укрепляют доминирующее положение российской дипломатии в ОАЭ, угрожая привлечь Киев к ответственности за действия во время спецоперации.
"У русских есть рычаги влияния. У нас их нет. <…> И, судя по всему, сегодня в Абу-Даби украинской стороне придется ответить за свои действия", — добавил Дэвис.
Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На встречу прибыла российская делегация по вопросам безопасности, возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым. В ОАЭ также встретятся руководители двусторонней группы по экономическим вопросам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф, чтобы обсудить вопросы, связанные с заблокированными в США российскими активами.
