https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866857078.html

В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ

В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ - 24.01.2026, ПРАЙМ

В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ

Зеленский, осознавая тяжесть своего положения и неизбежность неблагоприятного исхода на трехсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби, находится в... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T07:17+0300

2026-01-24T07:17+0300

2026-01-24T07:17+0300

рфпи

кирилл дмитриев

сша

абу-даби

общество

оаэ

стив уиткофф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Зеленский, осознавая тяжесть своего положения и неизбежность неблагоприятного исхода на трехсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби, находится в состоянии паники, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Сегодня проходит трехсторонняя встреча. И я думаю, что Зеленский был очень, очень обеспокоен тем, как она пройдет. <…> Зеленский не хочет там находиться. Его люди не хотят там находиться, но они там. <…> И, вероятно, за этим столом не три равноправных партнера. Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. <…> Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике", — рассказал военный.Он подчеркнул, что текущие события на поле боя укрепляют доминирующее положение российской дипломатии в ОАЭ, угрожая привлечь Киев к ответственности за действия во время спецоперации."У русских есть рычаги влияния. У нас их нет. <…> И, судя по всему, сегодня в Абу-Даби украинской стороне придется ответить за свои действия", — добавил Дэвис.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На встречу прибыла российская делегация по вопросам безопасности, возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым. В ОАЭ также встретятся руководители двусторонней группы по экономическим вопросам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф, чтобы обсудить вопросы, связанные с заблокированными в США российскими активами.

https://1prime.ru/20260123/ukraina-866812906.html

https://1prime.ru/20260124/tramp-866856911.html

сша

абу-даби

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рфпи, кирилл дмитриев, сша, абу-даби, общество , оаэ, стив уиткофф, мировая экономика