На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T09:54+0300
2026-01-24T09:54+0300
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его оторванность от реальности, написал журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в соцсети X."Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги", — говорится в публикации.Журналист добавил, что одна только Германия выделяет около восьми миллиардов евро в год на украинских беженцев.Между тем, уголовное расследование по факту разгула коррупции дошло до ближайших соратников Зеленского, которые были вынуждены уйти в отставку или бежать из страны, отметил он. Кроме того, по данным следователей и западных спецслужб, около трети каждой крупной транзакции с участием донорских средств разворовывается, написал Панчевски.Зеленский посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной - "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.
владимир зеленский, запад, германия, европа
09:54 24.01.2026
 
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

Журналист Панчевски: Зеленский потерял связь с реальностью

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его оторванность от реальности, написал журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в соцсети X.

"Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги", — говорится в публикации.
Журналист добавил, что одна только Германия выделяет около восьми миллиардов евро в год на украинских беженцев.

Между тем, уголовное расследование по факту разгула коррупции дошло до ближайших соратников Зеленского, которые были вынуждены уйти в отставку или бежать из страны, отметил он. Кроме того, по данным следователей и западных спецслужб, около трети каждой крупной транзакции с участием донорских средств разворовывается, написал Панчевски.

Зеленский посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной - "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.
