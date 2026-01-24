https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866865334.html
На Западе раскрыли, как Трамп разрушил планы Зеленского
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не подписал в Давосе соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало ударом по Владимиру Зеленскому, пишет немецкое издание Junge Welt."Они (США и Украина. — Прим.ред.) приблизились к соглашению, но ничего еще не было подписано. <…> Это соответствует политике Дональда Трампа, заключающейся в том, чтобы держаться подальше от всего, что могло бы повлечь за собой обязательства для США", — говорится в материале.По данным издания, для Зеленского такой исход встречи в Давосе равносилен полному провалу. Горький и саркастический тон, с которым глава киевского режима обрушился на европейцев во время своего выступления подтверждает его разочарование от итогов визита, отмечается в тексте.Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 19 по 23 января. Если до начала события Украина считалась одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Зеленского.
