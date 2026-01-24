Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Трамп разрушил планы Зеленского - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866865334.html
На Западе раскрыли, как Трамп разрушил планы Зеленского
На Западе раскрыли, как Трамп разрушил планы Зеленского - 24.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как Трамп разрушил планы Зеленского
Президент США Дональд Трамп не подписал в Давосе соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало ударом по Владимиру Зеленскому, пишет немецкое... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T17:29+0300
2026-01-24T17:29+0300
мировая экономика
украина
сша
запад
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не подписал в Давосе соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало ударом по Владимиру Зеленскому, пишет немецкое издание Junge Welt."Они (США и Украина. — Прим.ред.) приблизились к соглашению, но ничего еще не было подписано. &lt;…&gt; Это соответствует политике Дональда Трампа, заключающейся в том, чтобы держаться подальше от всего, что могло бы повлечь за собой обязательства для США", — говорится в материале.По данным издания, для Зеленского такой исход встречи в Давосе равносилен полному провалу. Горький и саркастический тон, с которым глава киевского режима обрушился на европейцев во время своего выступления подтверждает его разочарование от итогов визита, отмечается в тексте.Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 19 по 23 января. Если до начала события Украина считалась одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Зеленского.
https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866859778.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, запад, владимир зеленский, дональд трамп
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
17:29 24.01.2026
 
На Западе раскрыли, как Трамп разрушил планы Зеленского

JW: саммит в Давосе стал тяжелым ударом для Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не подписал в Давосе соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало ударом по Владимиру Зеленскому, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Они (США и Украина. — Прим.ред.) приблизились к соглашению, но ничего еще не было подписано. <…> Это соответствует политике Дональда Трампа, заключающейся в том, чтобы держаться подальше от всего, что могло бы повлечь за собой обязательства для США", — говорится в материале.
По данным издания, для Зеленского такой исход встречи в Давосе равносилен полному провалу. Горький и саркастический тон, с которым глава киевского режима обрушился на европейцев во время своего выступления подтверждает его разочарование от итогов визита, отмечается в тексте.
Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 19 по 23 января. Если до начала события Украина считалась одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Зеленского.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
09:54
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала