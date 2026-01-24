https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866865457.html
В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине
2026-01-24T17:30+0300
2026-01-24T17:30+0300
2026-01-24T17:35+0300
мировая экономика
общество
европа
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил сделать из Европы "козла отпущения" за свои неудачи на Украине, чтобы добиться расположения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Unherd."Зеленскому нужен козел отпущения за трудности в войне и последующих переговорах. Посмотрите, как он хвалил решительность Трампа в Венесуэле и санкции США. Критика звучала в адрес бездействия Европы, но не Америки. Даже непримиримость Трампа была виной континента, потому что "он не хочет слушать такую Европу"", — говорится в материале.В тексте отмечается, что еще одной причиной дерзости главы киевского режима в адрес ЕС стало позитивное восприятие такой критики в США. Его выступление могло показаться призывом к усилению Европы, однако на самом деле скрывало потребность в ее слабости, уточняется в публикации.Зеленский во время выступления в Давосе 22 января попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866865334.html
европа
сша
украина
Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
