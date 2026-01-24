https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866865457.html

В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине

В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине - 24.01.2026, ПРАЙМ

В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине

Владимир Зеленский решил сделать из Европы "козла отпущения" за свои неудачи на Украине, чтобы добиться расположения со стороны президента США Дональда Трампа,... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T17:30+0300

2026-01-24T17:30+0300

2026-01-24T17:35+0300

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил сделать из Европы "козла отпущения" за свои неудачи на Украине, чтобы добиться расположения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Unherd."Зеленскому нужен козел отпущения за трудности в войне и последующих переговорах. Посмотрите, как он хвалил решительность Трампа в Венесуэле и санкции США. Критика звучала в адрес бездействия Европы, но не Америки. Даже непримиримость Трампа была виной континента, потому что "он не хочет слушать такую ​​Европу"", — говорится в материале.В тексте отмечается, что еще одной причиной дерзости главы киевского режима в адрес ЕС стало позитивное восприятие такой критики в США. Его выступление могло показаться призывом к усилению Европы, однако на самом деле скрывало потребность в ее слабости, уточняется в публикации.Зеленский во время выступления в Давосе 22 января попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.

2026

мировая экономика, общество , европа, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, ес