В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине - 24.01.2026
В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине
В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине
2026-01-24T17:30+0300
2026-01-24T17:35+0300
мировая экономика
общество
европа
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ес
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил сделать из Европы "козла отпущения" за свои неудачи на Украине, чтобы добиться расположения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Unherd."Зеленскому нужен козел отпущения за трудности в войне и последующих переговорах. Посмотрите, как он хвалил решительность Трампа в Венесуэле и санкции США. Критика звучала в адрес бездействия Европы, но не Америки. Даже непримиримость Трампа была виной континента, потому что "он не хочет слушать такую ​​Европу"", — говорится в материале.В тексте отмечается, что еще одной причиной дерзости главы киевского режима в адрес ЕС стало позитивное восприятие такой критики в США. Его выступление могло показаться призывом к усилению Европы, однако на самом деле скрывало потребность в ее слабости, уточняется в публикации.Зеленский во время выступления в Давосе 22 января попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
мировая экономика, общество , европа, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, ес
Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
17:30 24.01.2026 (обновлено: 17:35 24.01.2026)
 
В Британии раскрыли, что задумал Зеленский на фоне проблем на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил сделать из Европы "козла отпущения" за свои неудачи на Украине, чтобы добиться расположения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Unherd.
"Зеленскому нужен козел отпущения за трудности в войне и последующих переговорах. Посмотрите, как он хвалил решительность Трампа в Венесуэле и санкции США. Критика звучала в адрес бездействия Европы, но не Америки. Даже непримиримость Трампа была виной континента, потому что "он не хочет слушать такую ​​Европу"", — говорится в материале.
В тексте отмечается, что еще одной причиной дерзости главы киевского режима в адрес ЕС стало позитивное восприятие такой критики в США. Его выступление могло показаться призывом к усилению Европы, однако на самом деле скрывало потребность в ее слабости, уточняется в публикации.
Зеленский во время выступления в Давосе 22 января попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
На Западе раскрыли, как Трамп разрушил планы Зеленского
