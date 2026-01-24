Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский эксперт раскрыл замысел Зеленского по территориальным уступкам - 24.01.2026
Политика
Британский эксперт раскрыл замысел Зеленского по территориальным уступкам
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Британский политолог Марк Галеотти раскрыл замысел Владимира Зеленского не пойти на территориальные уступки России. "Нет никаких признаков того, что Зеленский может или захочет пойти на эту масштабную уступку русским", - заявил он телеканалу Sky News, говоря о территориальных уступках. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Британский политолог Марк Галеотти раскрыл замысел Владимира Зеленского не пойти на территориальные уступки России.
"Нет никаких признаков того, что Зеленский может или захочет пойти на эту масштабную уступку русским", - заявил он телеканалу Sky News, говоря о территориальных уступках.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
