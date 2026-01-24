Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали, что станет "харакири" для Зеленского - 24.01.2026
СМИ назвали, что станет "харакири" для Зеленского
БЕРЛИН, 24 янв - ПРАЙМ. Сценарий, при котором Киев получил бы лишь формальные гарантии безопасности без реальных обязательств со стороны США, стал бы политическим "харакири" для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Junge Welt. По мнению автора статьи, заявления американского переговорщика Стивена Уиткоффа могут создавать впечатление, что Зеленскому удалось убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые с обязательствами по статье 5 договора НАТО. Однако сам Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказывался значительно осторожнее, заявив лишь о сближении позиций и подчеркнув, что никаких соглашений подписано не было. При этом Junge Welt напоминает, что статья 5 НАТО не предусматривает автоматической военной помощи, а лишь предполагает, что каждое государство-член оказывает поддержку в той форме, которую считает целесообразной. Такой подход, подчеркивает издание, полностью соответствует линии Трампа, стремящегося избегать обязательств, которые могли бы повлечь за собой долгосрочную ответственность США. "Однако с украинской точки зрения это (такой результат переговоров - ред.) стало бы признанием того, что в конечном счете не удалось ничего добиться. С перспективы Зеленского - политическое харакири", - отмечает автор статьи. Газета также обращает внимание на резкий и саркастический тон заявлений Зеленского в адрес европейских стран, прозвучавших в Давосе в четверг, отмечая, что это может свидетельствовать о наличии значительно большего числа нерешенных вопросов, чем официально признается.
22:27 24.01.2026
 
СМИ назвали, что станет "харакири" для Зеленского

Junge Welt: гарантия безопасности без США стала бы политическим "харакири" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
БЕРЛИН, 24 янв - ПРАЙМ. Сценарий, при котором Киев получил бы лишь формальные гарантии безопасности без реальных обязательств со стороны США, стал бы политическим "харакири" для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Junge Welt.
По мнению автора статьи, заявления американского переговорщика Стивена Уиткоффа могут создавать впечатление, что Зеленскому удалось убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые с обязательствами по статье 5 договора НАТО. Однако сам Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказывался значительно осторожнее, заявив лишь о сближении позиций и подчеркнув, что никаких соглашений подписано не было.
При этом Junge Welt напоминает, что статья 5 НАТО не предусматривает автоматической военной помощи, а лишь предполагает, что каждое государство-член оказывает поддержку в той форме, которую считает целесообразной. Такой подход, подчеркивает издание, полностью соответствует линии Трампа, стремящегося избегать обязательств, которые могли бы повлечь за собой долгосрочную ответственность США.
"Однако с украинской точки зрения это (такой результат переговоров - ред.) стало бы признанием того, что в конечном счете не удалось ничего добиться. С перспективы Зеленского - политическое харакири", - отмечает автор статьи.
Газета также обращает внимание на резкий и саркастический тон заявлений Зеленского в адрес европейских стран, прозвучавших в Давосе в четверг, отмечая, что это может свидетельствовать о наличии значительно большего числа нерешенных вопросов, чем официально признается.
Политика
 
 
