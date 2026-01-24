"В жесткой форме". В Польше резко высказались о Зеленском
Миллер: Зеленский упрекает Запад, умалчивая о проблемах своей страны
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Давосе выступил в роли "проповедника демократии", обрушившись с критикой на Запад и умолчав о проблемах собственной страны, погрязшей в коррупции, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Еще более резким диссонансом это звучит в контексте армии. Официальный нарратив говорит о героизме и решимости. Реальность — о массовых дезертирствах, кадровом голоде и драматическом кризисе морального духа. К этому добавляется принудительная мобилизация в самой жестокой форме: похищения мужчин с улиц, насильственные призывы, полицейские облавы", — отметил он.
"В такой ситуации морализаторский тон в адрес Запада звучит не как призыв, а как упрек без попытки самоанализа", — подчеркнул Миллер.
Политик добавил, что Зеленский продолжает требовать все больше оружия, но не говорит правду о состоянии государства, создавая ощущение, что Запад должен финансировать не только его войну, но и молчание.
"Давос — идеальная сцена для такого театра. И, возможно, именно поэтому это выступление было столь критичным по отношению к Западу. Ведь легче поучать мир, чем сказать ему правду о самом себе", — заключил Миллер.
Зеленский во время выступления в Давосе 22 января высмеял Европу за неспособность себя защитить, упомянув отправку ничтожно малого контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.