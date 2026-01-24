Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В жесткой форме". В Польше резко высказались о Зеленском - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866871118.html
"В жесткой форме". В Польше резко высказались о Зеленском
"В жесткой форме". В Польше резко высказались о Зеленском - 24.01.2026, ПРАЙМ
"В жесткой форме". В Польше резко высказались о Зеленском
Владимир Зеленский в Давосе выступил в роли "проповедника демократии", обрушившись с критикой на Запад и умолчав о проблемах собственной страны, погрязшей в... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T23:38+0300
2026-01-24T23:38+0300
польша
владимир зеленский
ес
запад
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Давосе выступил в роли "проповедника демократии", обрушившись с критикой на Запад и умолчав о проблемах собственной страны, погрязшей в коррупции, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X."Еще более резким диссонансом это звучит в контексте армии. Официальный нарратив говорит о героизме и решимости. Реальность — о массовых дезертирствах, кадровом голоде и драматическом кризисе морального духа. К этому добавляется принудительная мобилизация в самой жестокой форме: похищения мужчин с улиц, насильственные призывы, полицейские облавы", — отметил он."В такой ситуации морализаторский тон в адрес Запада звучит не как призыв, а как упрек без попытки самоанализа", — подчеркнул Миллер.Политик добавил, что Зеленский продолжает требовать все больше оружия, но не говорит правду о состоянии государства, создавая ощущение, что Запад должен финансировать не только его войну, но и молчание."Давос — идеальная сцена для такого театра. И, возможно, именно поэтому это выступление было столь критичным по отношению к Западу. Ведь легче поучать мир, чем сказать ему правду о самом себе", — заключил Миллер.Зеленский во время выступления в Давосе 22 января высмеял Европу за неспособность себя защитить, упомянув отправку ничтожно малого контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
https://1prime.ru/20260124/vypad-866870827.html
https://1prime.ru/20260124/fedorov-866870189.html
польша
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, владимир зеленский, ес, запад, европа
ПОЛЬША, Владимир Зеленский, ЕС, ЗАПАД, ЕВРОПА
23:38 24.01.2026
 
"В жесткой форме". В Польше резко высказались о Зеленском

Миллер: Зеленский упрекает Запад, умалчивая о проблемах своей страны

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Давосе выступил в роли "проповедника демократии", обрушившись с критикой на Запад и умолчав о проблемах собственной страны, погрязшей в коррупции, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Еще более резким диссонансом это звучит в контексте армии. Официальный нарратив говорит о героизме и решимости. Реальность — о массовых дезертирствах, кадровом голоде и драматическом кризисе морального духа. К этому добавляется принудительная мобилизация в самой жестокой форме: похищения мужчин с улиц, насильственные призывы, полицейские облавы", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с жестким выводом
Вчера, 23:36
"В такой ситуации морализаторский тон в адрес Запада звучит не как призыв, а как упрек без попытки самоанализа", — подчеркнул Миллер.
Политик добавил, что Зеленский продолжает требовать все больше оружия, но не говорит правду о состоянии государства, создавая ощущение, что Запад должен финансировать не только его войну, но и молчание.
"Давос — идеальная сцена для такого театра. И, возможно, именно поэтому это выступление было столь критичным по отношению к Западу. Ведь легче поучать мир, чем сказать ему правду о самом себе", — заключил Миллер.
Зеленский во время выступления в Давосе 22 января высмеял Европу за неспособность себя защитить, упомянув отправку ничтожно малого контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России
Вчера, 23:24
 
ПОЛЬШАВладимир ЗеленскийЕСЗАПАДЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала