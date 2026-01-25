Российские банки перейдут на единый QR-код с сентября 2026 года

https://1prime.ru/20260125/banki--866878474.html

Российские банки с сентября 2026 года должны будут полностью перейти на единое решение при любых переводах посредством QR-кода, следует из федерального закона.

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Российские банки с сентября 2026 года должны будут полностью перейти на единое решение при любых переводах посредством QR-кода, следует из федерального закона. Кредитные организации должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом на базе решения Национальной системы платежных карт до 1 сентября 2026 года. Он позволит и покупателям, и продавцам существенно упростить процесс оплаты без карт и избежать путаницы, когда QR-кодов на кассе много. По универсальному QR-коду можно получить доступ к разным вариантам оплаты: к Системе быстрых платежей, сервисам банков или рассрочки, а в будущем — к цифровым рублям. Сейчас уже процесс перехода идет. Как говорили ранее РИА Новости в НСПК, на декабрь технологию универсального QR-кода уже могли использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России.

