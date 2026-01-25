https://1prime.ru/20260125/bashkirija-866873443.html

Имущество экс-вице-премьера Башкирии оценили в сто миллионов рублей

Стоимость всех объектов по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и его родственников составляет чуть более

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Стоимость всех объектов по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и его родственников составляет чуть более 100 миллионов рублей, заявила РИА Новости его представитель Елена Захарина. Мещанский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии имущества ранее осужденного на 13 лет по делу о взятках бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Ответчиками по иску также проходят его мать, брат, сыновья, бывшая супруга и водитель. "Истец считает, что стоимость имущества, указанного в иске, составляет чуть более ста миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В иске прокуратура просит изъять ферму в Северной Осетии с 12 постройками, которая принадлежит матери бывшего чиновника Лидии Дзусовой, а также дом с участком. Кроме того, в заявлении указываются автомобили премиум-класса, а всего более десятка объектов. Как пояснила РИА Новости Захарина, Дзусова унаследовала ферму в Северной Осетии от своего покойного мужа, который владел этим имуществом со времен Советского Союза. Представитель ответчика также указывала, что другое имущество семьи, находящееся в собственности с советских времен, было продано в двухтысячных годах, на деньги от продажи были приобретены объекты, которые Генпрокуратура указала в иске об изъятии. Захарина заявила ходатайство об истребовании доказательств о доходах отца Марзаева и о владении им имуществом, начиная с 1974 года. Суд отложил рассмотрение дела на 17 февраля. В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в 561 миллион рублей. Также суд лишил его почетных званий и государственных наград Республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Марзаев во время работы на посту вице-премьера Башкирии получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Вину он не признал.

