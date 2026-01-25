https://1prime.ru/20260125/betmen-866872567.html

DC Comics подала заявку на регистрацию эмблемы Бэтмена в России

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Популярный американский издатель комиксов DC Comics подал заявку на регистрацию товарного знака в виде эмблемы Бэтмена, следует из анализа РИА Новости данных Роспатента. Заявка была подана компанией в середине января. Регистрируемый товарный знак является одним из наиболее узнаваемых логотипов супергероя: черная летучая мышь на желтом эллипсе. В случае одобрения заявитель сможет использовать его при продаже игр, фильмов онлайн, программного обеспечения, косметики и зубных паст, ювелирных изделий, одежды, некоторых продуктов питания, включая йогурты и шоколад, безалкогольных напитков, а также в рекламе, при спонсорстве спортивных мероприятий и предоставлении образовательных и развлекательных услуг.

