DC Comics подала заявку на регистрацию эмблемы Бэтмена в России
DC Comics подала заявку на регистрацию эмблемы Бэтмена в России - 25.01.2026, ПРАЙМ
DC Comics подала заявку на регистрацию эмблемы Бэтмена в России
25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Популярный американский издатель комиксов DC Comics подал заявку на регистрацию товарного знака в виде эмблемы Бэтмена, следует из анализа РИА Новости данных Роспатента. Заявка была подана компанией в середине января. Регистрируемый товарный знак является одним из наиболее узнаваемых логотипов супергероя: черная летучая мышь на желтом эллипсе. В случае одобрения заявитель сможет использовать его при продаже игр, фильмов онлайн, программного обеспечения, косметики и зубных паст, ювелирных изделий, одежды, некоторых продуктов питания, включая йогурты и шоколад, безалкогольных напитков, а также в рекламе, при спонсорстве спортивных мероприятий и предоставлении образовательных и развлекательных услуг.
