Туберкулез в школе в Петербурге выявили у мойщицы посуды в столовой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Туберкулез в одной из школ в Санкт-Петербурге был выявлен у сотрудницы, работающей в столовой мойщицей посуды, сообщил глава администрации Приморского района города Богдан Заставный. Ранее в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что туберкулез был выявлен у сотрудника школы в Петербурге, в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других случаев туберкулеза не выявлено. "19 января администрации школы №575 стала известна информация о выявленном заболевании туберкулезом у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды. Хочу сразу подчеркнуть: все необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены в тот же день и продолжаются в настоящее время", - написал Заставный в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в школу оперативно выехал врач для эпидемиологического расследования, проведена полная дезинфекция помещений, обследованы все сотрудники пищеблока. Также совместно с медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором составлен и утвержден план внеочередного обследования всех обучающихся и сотрудников школы. В течение прошедшей недели школа в полном объеме выполнила запланированные обследования совместно с профильными службами. По его словам, заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении. Глава районной администрации также отметил, что перед началом работы на пищеблоке сотрудница имела действующую санитарную книжку, прошла флюорографическое обследование легких и была допущена к работе в установленном порядке. "Ситуация находится на моем личном контроле и контроле комитета по здравоохранению. Угрозы для жизни и здоровья детей и сотрудников школы не зафиксировано. Все действия были и продолжают быть нацелены на максимальное соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия", - написал Заставный. Как сообщило Межрегиональное управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в школе №575 Приморского района проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

