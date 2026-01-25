https://1prime.ru/20260125/chp-866887894.html
Туберкулез в школе в Петербурге выявили у мойщицы посуды в столовой
Туберкулез в школе в Петербурге выявили у мойщицы посуды в столовой - 25.01.2026, ПРАЙМ
Туберкулез в школе в Петербурге выявили у мойщицы посуды в столовой
Туберкулез в одной из школ в Санкт-Петербурге был выявлен у сотрудницы, работающей в столовой мойщицей посуды, сообщил глава администрации Приморского района... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T20:20+0300
2026-01-25T20:20+0300
2026-01-25T20:20+0300
россия
санкт-петербург
ленинградская область
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_faec3e226aa2d9771bd242e0bfb3dd0c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Туберкулез в одной из школ в Санкт-Петербурге был выявлен у сотрудницы, работающей в столовой мойщицей посуды, сообщил глава администрации Приморского района города Богдан Заставный. Ранее в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что туберкулез был выявлен у сотрудника школы в Петербурге, в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других случаев туберкулеза не выявлено. "19 января администрации школы №575 стала известна информация о выявленном заболевании туберкулезом у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды. Хочу сразу подчеркнуть: все необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены в тот же день и продолжаются в настоящее время", - написал Заставный в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в школу оперативно выехал врач для эпидемиологического расследования, проведена полная дезинфекция помещений, обследованы все сотрудники пищеблока. Также совместно с медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором составлен и утвержден план внеочередного обследования всех обучающихся и сотрудников школы. В течение прошедшей недели школа в полном объеме выполнила запланированные обследования совместно с профильными службами. По его словам, заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении. Глава районной администрации также отметил, что перед началом работы на пищеблоке сотрудница имела действующую санитарную книжку, прошла флюорографическое обследование легких и была допущена к работе в установленном порядке. "Ситуация находится на моем личном контроле и контроле комитета по здравоохранению. Угрозы для жизни и здоровья детей и сотрудников школы не зафиксировано. Все действия были и продолжают быть нацелены на максимальное соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия", - написал Заставный. Как сообщило Межрегиональное управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в школе №575 Приморского района проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
https://1prime.ru/20250505/fas-857271078.html
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_239610adcdef8bb77078248c3ad489fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ленинградская область, роспотребнадзор
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Роспотребнадзор
Туберкулез в школе в Петербурге выявили у мойщицы посуды в столовой
Туберкулез в школе в Петербурге выявили у мойщицы посуды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости
. Туберкулез в одной из школ в Санкт-Петербурге был выявлен у сотрудницы, работающей в столовой мойщицей посуды, сообщил
глава администрации Приморского района города Богдан Заставный.
Ранее в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что туберкулез был выявлен у сотрудника школы в Петербурге
, в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других случаев туберкулеза не выявлено.
"19 января администрации школы №575 стала известна информация о выявленном заболевании туберкулезом у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды. Хочу сразу подчеркнуть: все необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены в тот же день и продолжаются в настоящее время", - написал Заставный в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в школу оперативно выехал врач для эпидемиологического расследования, проведена полная дезинфекция помещений, обследованы все сотрудники пищеблока. Также совместно с медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором
составлен и утвержден план внеочередного обследования всех обучающихся и сотрудников школы. В течение прошедшей недели школа в полном объеме выполнила запланированные обследования совместно с профильными службами.
По его словам, заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении.
Глава районной администрации также отметил, что перед началом работы на пищеблоке сотрудница имела действующую санитарную книжку, прошла флюорографическое обследование легких и была допущена к работе в установленном порядке.
"Ситуация находится на моем личном контроле и контроле комитета по здравоохранению. Угрозы для жизни и здоровья детей и сотрудников школы не зафиксировано. Все действия были и продолжают быть нацелены на максимальное соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия", - написал Заставный.
Как сообщило Межрегиональное управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в школе №575 Приморского района проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
ФАС согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик