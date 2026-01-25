https://1prime.ru/20260125/chp-866888911.html
Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по морозу из-за технической неисправности электрички, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что днем 24 января пассажирам сломавшейся недалеко от станции Кожевенное электрички "Нижний Новгород - Металлист" пришлось идти 3 километра пешком до ближайшей станции при температуре -23 градуса. "Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
