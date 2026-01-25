https://1prime.ru/20260125/chp-866888911.html

Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом

Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом - 25.01.2026, ПРАЙМ

Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом

Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T20:54+0300

2026-01-25T20:54+0300

2026-01-25T20:54+0300

бизнес

россия

общество

нижегородская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866052970_0:211:2549:1645_1920x0_80_0_0_af765f6ef775ba617f4fd0340c190955.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по морозу из-за технической неисправности электрички, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что днем 24 января пассажирам сломавшейся недалеко от станции Кожевенное электрички "Нижний Новгород - Металлист" пришлось идти 3 километра пешком до ближайшей станции при температуре -23 градуса. "Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

https://1prime.ru/20250922/moskva-862606490.html

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , нижегородская область