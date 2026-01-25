Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом - 25.01.2026
Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом
Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом
Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T20:54+0300
2026-01-25T20:54+0300
бизнес
россия
общество
нижегородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866052970_0:211:2549:1645_1920x0_80_0_0_af765f6ef775ba617f4fd0340c190955.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по морозу из-за технической неисправности электрички, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что днем 24 января пассажирам сломавшейся недалеко от станции Кожевенное электрички "Нижний Новгород - Металлист" пришлось идти 3 километра пешком до ближайшей станции при температуре -23 градуса. "Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
нижегородская область
1920
1920
true
бизнес, россия, общество , нижегородская область
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Нижегородская область
20:54 25.01.2026
 
Прокуратура проверит информацию о ЧП с электричкой под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда в Нижегородской области, которым пришлось идти пешком по морозу из-за технической неисправности электрички, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что днем 24 января пассажирам сломавшейся недалеко от станции Кожевенное электрички "Нижний Новгород - Металлист" пришлось идти 3 километра пешком до ближайшей станции при температуре -23 градуса.
"Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
БизнесРОССИЯОбществоНижегородская область
 
 
