2026-01-25T23:40+0300
2026-01-25T23:40+0300
сша
техас
нью-йорк
дональд трамп
cnn
в мире
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Минимум семь человек умерли в США на фоне морозов, сообщил телеканал CNN. "По меньшей мере семь человек скончались в США на фоне самых холодных температур за зиму", - говорится в сообщении телеканала. CNN собрал заявления властей некоторых штатов о погибших из-за непогоды. Так, о смерти человека в результате бури сообщил мэр техасского Остина Кирк Уотсон. "Два человека скончались от переохлаждения в (штате - ред.) Луизиана в результате бури в эти выходные", - отмечает телеканал со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата. Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
сша, техас, нью-йорк, дональд трамп, cnn, в мире
США, ТЕХАС, Нью-Йорк, Дональд Трамп, CNN, В мире
23:40 25.01.2026
 
В США на фоне морозов погибли семь человек, сообщил CNN

CNN: в США на фоне морозов погибли семь человек

© РИА Новости . Дмитрий ГорностаевСнегопад в Нью-Йорке
Снегопад в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Снегопад в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Горностаев
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Минимум семь человек умерли в США на фоне морозов, сообщил телеканал CNN.
"По меньшей мере семь человек скончались в США на фоне самых холодных температур за зиму", - говорится в сообщении телеканала.
CNN собрал заявления властей некоторых штатов о погибших из-за непогоды. Так, о смерти человека в результате бури сообщил мэр техасского Остина Кирк Уотсон.
"Два человека скончались от переохлаждения в (штате - ред.) Луизиана в результате бури в эти выходные", - отмечает телеканал со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
