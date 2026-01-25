https://1prime.ru/20260125/cnn-866894619.html
В США на фоне морозов погибли семь человек, сообщил CNN
25.01.2026
В США на фоне морозов погибли семь человек, сообщил CNN
Минимум семь человек умерли в США на фоне морозов, сообщил телеканал CNN. | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Минимум семь человек умерли в США на фоне морозов, сообщил телеканал CNN. "По меньшей мере семь человек скончались в США на фоне самых холодных температур за зиму", - говорится в сообщении телеканала. CNN собрал заявления властей некоторых штатов о погибших из-за непогоды. Так, о смерти человека в результате бури сообщил мэр техасского Остина Кирк Уотсон. "Два человека скончались от переохлаждения в (штате - ред.) Луизиана в результате бури в эти выходные", - отмечает телеканал со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата. Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
В США на фоне морозов погибли семь человек, сообщил CNN
CNN: в США на фоне морозов погибли семь человек